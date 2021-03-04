DHA

Bugün Bingöl'den 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis Tatvan sınırlarında düştü.

DHA'nın haberine göre, helikopterde bulunan 10 askeri personel şehit oldu, 3'ü ise yaralandı. Şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.

Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Korgeneral Osman Erbaş’ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş’ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.