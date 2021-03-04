Kastamonu'da bir kişinin geçen yıl silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili jandarma 23 adreste arama yaptı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir." bilgisi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bölgede arama çalışmalarının hemen başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

8'İNCİ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL OSMAN ERBAŞ ŞEHİT OLDU

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalandıktan sonra kaza kırıma uğradığı tespit edilen helikopterde şehit olan 11 askerden birinin Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu öğrenildi. MHP lideri Devlet Bahçeli haberi, "Bingöl’den Tatvan’a gitmek için bugün öğleden sonra kalkış yapan Kara Kuvvetleri’ne ait askeri bir helikopter bir müddet sonra kaza kırıma uğramıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, 8’inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş’la birlikte dokuz kahramanımız şehit olmuştur. Söz konusu kaza kırımda dört kahramanımız da yaralanmıştır. Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız. Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim’den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun." sözleri ile duyurdu.

AMASYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı.

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT KORGENERAL ERBAŞ'IN OĞLUNU ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş’ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş’ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

"ŞEHİT SAYIMIZ 11'E YÜKSELDİ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamada şehit sayısının 11'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada: "Tatvan’da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki kahraman silah arkadaşımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11’e yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Asil milletimizin başı sağ olsun" denildi.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKAN AKAR'DAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğramasıyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan'ın, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dilediği, yaralı askerlere şifa temennisinde bulunduğu kaydedildi.

"METEOROLOJİK KAYNAKLI OLDUĞU YOĞUNLUK KAZANDI"

Yusuf Alabarda M5 Dergisi Ankara Temsilcisi kazayla ilgili olarak şunları aktardı: Maalesef helikopterlerle ilgili olarak zaman zaman karşılaşılabiliyor. Meteorolojik şartlardan kaynaklı olay olması hususu yoğunluk kazanıyor. Yetki ihlaline girmek istemem, Milli Savunma Bakanlığı en detaylı bilgiyi paylaşacaktır.

BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile askeri helikopterin Tatvan'da kaza kırıma uğramasının ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR BİTLİS'TE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, olayla ilgili olarak Bitlis'e geldiği öğrenildi.

1997'DEN BU YANA 39 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Cougar helikopterleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 1996'dan bu yana görev yapıyor. Helikopter, toplamda 21 kişilik tam teçhizatlı personel taşıyabiliyor. Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.

1997 yılında Irak'ta sınır ötesi operasyona katılan bir Cougar tipi helikopter, Zap bölgesinde füze ile vuruldu. Saldırıda 11 askerimiz şehit oldu.

Isparta Eğirdir’de de bir Cougar tipi helikopter, 2003 yılında eğitim uçuşu sırasında yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 askerimiz şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.

2017'de de Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general rütbeli askerlerin de bulunduğu Cougar tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2'si albay olmak üzere 13 askerimiz şehit oldu.

Bugün meydana gelen kazayla birlikte de, 39 askerimiz şehit oldu.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Kazanın ardından bölgeye giden bir vatandaş, Habertürk TV'ye şöyle konuştu:

14.20 gibi helikopterin düştüğünü farkına vardık. Yukarıya doğru gittik, şehitler vardı. 4 tane yaralı vardı. Birisinin yanına gittim. Ağzındaki karı temizledim, nefes alması için. 'İyi misin' dedim, 'İyiyim' dedi. Karı kazmaya başladım. Yaralı askeri çıkardım. Ondan sonra öbür askere yöneldim. Ceketimi çıkarıp, üstüne attım.