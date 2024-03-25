Şehzade Mustafa kaç yaşında öldü? Şehzade Mustafa kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

“Cihan padişahı gibi adil, Büyük Atası Mehmet gibi zeki ve Büyük Atası Mehmet gibi zeki” gibi kavramlarla adından söz edilen Şehzade Mustafa, aynı zamanda “Devlet-i Aliye’nin gördüğü en parlak şehzade” olarak da nitelendirilir. Babası Kanuni Sultan Süleyman tarafından öldürülme emri verilen Şehzade Mustafa kimdir, ne zaman öldü? Hepsi ve daha fazlası için sayfayı kaydırın…

ŞEHZADE MUSTAFA KİMDİR? Şehzade Mustafa, 623 yıllık Osmanlı tarihi için önemli şahsiyetlerden biridir. Tam da bu yüzden günümüzde hâlâ birçok internet kullanıcısı “Şehzade Mustafa kimdir?” sorusunun cevabını aratmaktadır. Şehzade Mustafa, 1515 yılında Mahidevran Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın oğulları olarak Manisa Saruhan’da dünyaya gelmiştir. O dönemde Sultan Süleyman, Manisa’da şehzade olarak görev yapmaktadır. REKLAM Dedesi Yavuz Sultan Selim’in ölümü üzerine babası Payitaht’a gelir ve bundan dolayı Mustafa babasından sonraki veliaht şehzade olarak görülmeye başlar. Eşi ise 1525 Kırım doğumludur. Şehzadenin ölümünün ardından Pertev Mustafa Paşa ile evlendirilmiştir. Şehzade Mustafa’nın erkek çocukları ise Payitaht için endişe doğuracakları gerekçesiyle Kanuni Sultan Süleyman’ın verdiği emirle öldürtülmüştür.

ŞEHZADE MUSTAFA NEDEN ÖLDÜ? Halk tarafından yoğun olarak “Şehzade Mustafa neden öldü?” sorusunun cevabı merak edilir. Amasya, Konya ve Saruhan sancak beyliklerinde bulunan şehzade, babasına isyan etmek suçuyla yargılanır. Nahcıvan Seferi’ne giden Osmanlı Ordusu Konya’da konaklarken babası tarafından padişahın otağına çağrılır ve burada boğdurulur. Şehzade Mustafa’nın katli, devlete isyan suçundan dolayı olsa da bu konuda hâlâ çelişkiler ve tartışmalar bulunmaktadır. Bazı tarihçiler, Şehzade Mustafa’nın ölümüyle ilgili Hürrem Sultan’ı hedef göstererek şehzadenin suçsuz olduğunu savunur. Hürrem Sultan’ın Şehzade Mustafa’nın ölümü için tuzak kurduğu ve kendi şehzadelerinden birini tahta geçirmek için Kanuni Sultan Süleyman’ı doldurduğu iddia edilir. REKLAM ŞEHZADE MUSTAFA’NIN ÖLÜM KARARININ UYGULANMASI Şehzade Mustafa’nın ölüm kararının uygulanmasında Rüstem Paşa’nın etkisi vardır. O dönem Osmanlı’ya sadrazamlık yapan Rüstem Paşa, İran harekâtından sonra Aksaray’da ordusunu durdurur ve yeniçeriler arasında dedikodu yarar. Padişahın yaşlandığını ve artık padişah olarak Şehzade Mustafa’yı görmek istedikleri dedikodusunu yayan Rüstem Paşa, aynı zamanda bu dedikodulara padişahın Dimetoka’da ikâmet etmesi gerektiğini de eklemiştir. Bu dedikodular ve önceki benzer haberler üzerine Konya Otağı Hümayun’da olan Kanuni Sultan Süleyman, elini öpmek üzere gelen Şehzade Mustafa’yı boğdurtmuştur. Yedi dilsiz ve sağır cellat tarafından boğularak ölen Şehzade Mustafa’nın ölümünün şer-i hükümlere uygun olmadığı hâlâ aktif olarak konuşulmaktadır. “Şehzade Mustafa ne zaman öldü?” sorusunun yanıtı 6 Ekim 1553’tür. REKLAM ŞEHZADE MUSTAFA KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ? Sık sorulan sorulardan biri de “Şehzade Mustafa kaç yaşında öldü?” sorusudur. Devlete tehdit olma gerekçesiyle katledilen şehzade Mustafa öldürüldüğünde 38 yaşındaydı. Babası Kanuni Sultan Süleyman, şehzadenin boğdurulması için emir vermeden önce bunun devlete isyan olduğunu düşünmesi ve zamanın İstanbul Kadısı Ebu Suud Efendi’den tavsiye aldığı bilinir. Bazı kaynaklara göre Ebu Suud Efendi, padişahın bu sorusuna karşılık Hürrem Sultan etkisiyle şehzadenin katline icazet gösterdiği bir cevap verdiği ifade edilir. Ebu Suud Efendi, “Bu durumdaki köleye ölünceye kadar işkence yapılması uygundur.” demiştir.

ŞEHZADENİN ÖLDÜRÜLMESİNE NEDEN OLAN HATA NEYDİ? REKLAM Sadrazam Damat Rüstem Paşa ve Hürrem Sultan, yakın ilişki içindeydi. Kaynakların belirttiğine göre Rüstem Paşa, sahte raporlar üreterek bunları Sultan Sülayman’a sunuyordu. Padişah olan Kanuni bunlara inanmak istemese de her raporda biraz daha kafası karışıyordu. Başlangıçta bunlara inanmayan Sultan Süleyman, mektupların ve sahte istiharat raporlarının kendisine getirilmemesini ister. Aynı zamanlarda Şehzade Mustafa yanına yerleştirilen devlet adamları da vardır. Mustafa, bunlarla birlikte kumpasa gelmiş ve akıl hocalarının etkisiyle yönetilmiştir. Akıl hocaları, şehzadeye padişahın tahtı kendisine bırakacağını, ancak Rüstem Paşa’nın buna engel olduğunu aktarmışlardır. Yine akıl hocaları Mustafa’ya sakal bırakması ve tuğ dikmesi konusunda akıl vermişlerdir. Bunu yaptığında babasının niyetini anlayacağını padişahlığı kendisine bırakacağını söylemişlerdir. Aksi durumda babasının niyetini anlamayacağı konusunda ağız birliği edilince Şehzade Mustafa’nın kumpasa geldiği aktarılır. ŞEHZADE MUSTAFA YAŞAMI 6 Ağustos 1515 senesinde babası Kanuni Sultan Süleyman’ın şehzadeliği sırasında Manisa’da dünyaya gelmiştir. Annesi, Mahidevran Sultan’dır. Aynı anne babadan olma 1512 doğumlu bir ağabeyi de vardır. 1518 doğumlu Şehzade Ahmed, 1525 doğumlu Raziye Sultan ve 1521 doğumlu Fatma Nur Sultan olmak üzere 4 tane daha kardeşi vardır. REKLAM Mustafa’nın dedesi Yavuz Sultan Selim 1520 yılında hayatını kaybettikten sonra babası Osmanlı tahtına oturmak üzere başkente gider. Mustafa da babasıyla birlikte Payitaht’a gelir. Hürrem Sultan’ın saraya girmesinden sonra annesi ve Hürrem Sultan arasında olan gerginliklere daha çocuk yaşından şahit olmaya başlamıştır. Şehzade Mustafa, 1534 ve 1541 yılları arasında Saruhan Sancak Beyi olarak görev yapmasıyla bilinmektedir. Manisa, o dönemde padişah adayının görev yaptığı sancak olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla Mustafa, o dönemin veliaht şehzadesi olarak görülmüştür. 16 Haziran 1541’de Amasya Sancak Beyliği’ne atanan şehzadenin yerine Şehzade Mehmed getirildikten sonra halk ve ordu bu duruma tepki göstermiştir. Bunun üzerine Sultan Süleyman, bir açıklama yaparak şehzade Mustafa’nın doğu topraklarının güvenliği gerekçesiyle Amasya’da gönderildiğini ancak veliahtlığının devam ettiğini açıklamıştır. Sonrasında Şehzade Mehmet’in beklenmedik bir şekilde 1543’te vefat etmesinden sonra Saruhan Sancak Beyliği’ne Hürrem Sultan’ın bir diğer oğlu olan Şehzade Selim getirilmiştir. Bunun sonrasında Şehzade Mustafa, 1549’da Konya Sancakbeyliği’ne atanmıştır. REKLAM