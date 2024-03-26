Asıl adı Amy Jade Winehouse olan İngiliz sanatçı, yıllar önce Londra’daki evinde ölü olarak bulunmuştu. Soul, Caz ve RnB türkerinde yaptığı müziklerle herkesin gönlünde taht kuran Amy Winehouse ne zaman öldü? Detaylar için okumaya devam edin…

AMY WİNEHOUSE KİMDİR?

Aklınızdan “Amy Winehouse kimdir?” sorusu geçiyor olabilir. Amy Jade Winehouse, 14 Eylül 1983 tarihinde İngiltere’nin Londra kentinin Southgate kasabasında dünyaya gelmiştir. Janis Seaton ve Mitch Winehouse çiftinin ikinci çocuğu olarak doğan Winehouse, aslen Rus ve Polonya Yahudisi’dir. Babası taksici, annesi eczacı olan Amy’nin bir de Alex adında abisi olduğu bilinir.

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Amy Winehouse’un çocukluğu Southgate banliyösünde geçmiştir. Ailede, özellikle anne tarafı akrabalarında caz müzisyenleri olan Amy’nin babaannesi de şarkıcıydı. Annesi Janis de bir eczacı olmasına rağmen amatör bir caz müzisyeniydi. Ayrıca babası da ona çocukluğu boyunca Frank Sinatra şarkıları söylüyordu. Bunlar, Amy Winehouse’un müzik kariyerine atılan tohumların çocuk yaşlarda olduğunu gösterir.

BABAM BANA “YAPMA” DESİN DİYE YAPIYORUM

Amy Winehouse, alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla da bilinen bir sanatçıdır. Bir seferinde yapılan bir röportajda kendisine sorulan “Neden kendine zarar veriyorsun?” sorusuna verdiği cevap ile herkesi düşündürmüş ve şaşırtmıştır:

“Babam bana “Yapma!” desin diye yapıyorum.”

KARİYERİ NASIL BAŞLADI? Amy Winehouse, eğitim hayatına devam ederken aynı zamanda çocukluk arkadaşı ile birlikte Juliette Ashby ile “Sweet’n Sour” adını verdikleri bir grup kurmuştur. Bu rap grubunu kurduklarında yalnızca 10 yaşındadır. Grubun ömrü çok uzun sürmese de Winehouse için iyi bir başlangıçtır. 13 yaşında kendi gitarıyla besteler yapmaya başlayan sanatçı, 16 yaşındayken dünyanın en saygın korolarından biri olan National Youth Jazz Orchestra’da baş kadın vokal olarak yer almıştır. REKLAM 2003’te henüz 20 yaşındayken Tyler James sayesinde tanışmış olduğu Salaam Remi yapımcılığı aracılığıyla ilk albümünü piyasaya sürmüştür. Bu albümde çoğunlukla caz esintileri vardır ve albümün adı “Frank” tir. 20 Ekim 2003’te piyasaya sürülen Frank, çok büyük bir yankı uyandırmış ve kısa zamanda rekor dinlenme sayılarına ulaşmıştır. AMY WİNEHOUSE KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ? “Amy Winehouse kaç yaşında öldü?” sorusunun yanıtı 27’dir. Genç yaşta hayatını kaybeden Winehouse, 23 Temmuz 2011’de Londra’daki evinde ölü bulunmuştur. 26 Temmuz’da ailesi ve arkadaşlarının katılmış olduğu bir cenaze töreni sonrasında cansız bedeni Golders Green Crematorium’da yakılmıştır.