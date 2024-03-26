Özbekistan doğumlu İbn-i Sina, ilimiyle ve bilgi birikimiyle kendi alanında öncü biridir. Günümüzde hâlâ konuşulan Sina, tıpkı babası gibi ilime ilgi duyarak büyümüştür. İlime ve bilime çeşitli katkıları olan İbn-i Sina, günümüzde hâlâ merak edilmektedir. İbn-i Sina ne zaman öldü, neden öldü? Cevabı için okumaya devam edin…

İBN-İ SİNA KİMDİR?

Birçok internet kullanıcısı her gün “İbn-i Sina kimdir?” sorusunun cevabını araştırır. “Tıbbın Dehası” olarak bilinen İbn-i Sina, 980 yılında doğmuş bir bilim insanıdır. Felsefe, Tıp, Astronomi ve Simya alanında çalışmaları bulunan İbn-i Sina, Özbekistan’ın Buhara kentinde doğmuştur. Ancak aslen Afganistan Belh şehirlidir. Tam adı ise “Ebu Ali Sina” olarak bilinmektedir.

REKLAM 10 YAŞINDA HAFIZ OLDU İbn-i Sina’nın üstün zekâsı çevresi tarafından erkenden fark edilmiştir. Babası Abdullah da Samani İmparatorluğu’nun ileri gelen ilim insanlarından biridir ve İbn-i Sina, daha çocuk yaştayken babasından etkilenmiştir. Babası Abdullah da oğlunu İslam ahlakının yanı sıra birçok alandaki derslerle eğiterek büyütmüştür. Yaşına göre ileri zekâya sahip İbn-i Sina, henüz 10 yaşındayken Kur’an-ı Kerim’i ezberleyerek hafız olmuştur. İlerleyen yıllarda ise Fıkıh ilmi ile ilgili ilgilenen Sina, ilerleyen dönemlerde; edebiyat, Hint aritmetiği, akaid ve mantık konularında eğitim almaya devam etmiştir. Sonraki yıllarda kendini iyice geliştirmiş ve adını tarihe yazdırmıştır. 18 YAŞINDA SARAY HEKİMİ OLDU REKLAM İbn-i Sina’nın ilim ve bilim bilgisi, o dönemde amansız bir hastalığa yakalanmış olan padişah tarafından fark edilmiş ve saraya davet edilmiştir. Henüz 18 yaşındayken dahi iyi bir doktor seviyesinde olan Sina, padişahı iyileştirdikten sonra Saray hekimi olarak çalışmaya başlamıştır.

İBN-İ SİNA HAYATI Tam adıyla Ebu Ali el- Hüseyin İbn Abdullah İbn-i Sina olarak bilinen İbn-i Sina, 980 yılında Özbekistan’da Efşene Köyü’nde doğmuştur. İslam dünyasının önemli filozofları arasına adını altın harflerle yazdırmış Sina, aynı zamanda ileri seviyede bir bilim insanıdır. Birçok alanda önemli katkıları vardır ve günümüzde hâlâ birçok konuda bilgisinden yararlanılır. Sina’nın en önemli eseri ise "El-Kanun fi't-Tıb" kitabıdır ve bu kitap tıp üzerine yazılmıştır. El-Kanun fi't-Tıb, Orta Çağ süresince Avrupa’da tıp alanının en önemli referans kaynağı olmuştur. Ayrıca İslam tıbbı gelişimine de oldukça katkıda bulunmuştur. Bunun yanı sıra Sina; astronomi, matematik, felsefe ve kimya gibi birçok alanda da kayda değer eserler vermiştir. REKLAM