Şeker bağımlılığınızı kırmanın 10 yolu

4 Şurada Paylaş!







DAHA FAZLA PROTEİN YİYİN En doyurucu makro besin maddesi olan proteini her öğüne dahil etmek, tok hissetmenin etkili bir yoludur. Doyduğunuzda ve doyduğunuzda, tatlı ikramları ve tatlıları alma olasılığınız azalabilir. Protein pek çok biçimde gelir ve bu besin maddesinin uygun kaynakları, daha fazla öğüne dahil edilmesini kolaylaştıracaktır. Bazı düşük hazırlıklı protein kaynakları için Yunan yoğurdu, süzme peynir, yumurta ve protein tozunu deneyin. Veya bir dahaki sefere markette alışveriş yaptığınızda, bütün et lokantası tavuğu gibi önceden pişirilmiş hayvan proteinlerini, konserve veya mikrodalgada pişirilebilen baharatlı fasulye gibi ısıt ve ye seçeneklerini veya baharatlı kıyılmış tavuk gibi soğutulmuş mezeleri almayı düşünün.

5 Şurada Paylaş!







LİFİNİZİ ARTIRIN Lif, protein gibi başka bir doyurucu maddedir. Ne kadar çok lif yerseniz, yemekten sonra kendinizi tok ve tok hissetme olasılığınız o kadar artar. Bu tatmin, tatlı ikramlar da dahil olmak üzere diğer yiyecekleri arama olasılığınızı azaltabilir. Meyve ve sebzeler harika bir lif kaynağıdır ve diğer birçok temel besin maddesini de içerir. Her öğüne ve atıştırmalıklara ürün eklemek, lif alımınızı artırmak için harika bir başlangıçtır. Ek olarak, günde önerilen 25 gramdan daha fazla lif elde etmek için tam tahıllar, baklagiller, kabuklu yemişler ve tohumlar yiyin. Lif alımınızı artırdıkça vücudunuzun bu besin maddesini doğru şekilde işlemesine yardımcı olmak ve kabızlık gibi rahatsız edici yan etkilerden kaçınmak için bol su içtiğinizden emin olun.