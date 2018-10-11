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Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök'ün makam aracı tartışma yarattı

Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök’ün makam aracı değişti ve piyasa değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen lüks bir otomobil alındı. Gök, "Kullandığım araç arızalandı. Uzun yola gidiyoruz. Hem hızlı hem de güvenli olması gerekiyordu" dedi

11.10.2018 - 06:25 | Güncelleme:

Geliri işçilerin ödedikleri aidatlardan oluşan Şeker-İş Sendikası’nın Başkanı İsa Gök, kendisine piyasada değeri 1 milyon TL’yi bulan bir makam aracı aldı. Trafiğe çıkış tarihi 18 Eylül 2018 olan araçla ilgili Gök, “Araba arızalandı, mecbur kaldık aldık. Uzun yola gidiyoruz. Hem hızlı hem de güvenli olması gerekiyordu” dedi.

Hacer Boyacıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, Türkiye'de son haftalarda tüm kesimler tasarruf önlemlerini tartışırken, şeker işçilerinin örgütlendiği Şeker-İş Sendikasından tartışmalı bir hamle geldi. Şeker-İş Sendikası Başkanı İsa Gök’ün makam aracı değişti ve piyasa değeri 1 milyon lira olduğu belirtilen lüks bir otomobil alındı. Gök, “Araba arızalandı, mecbur kaldık, aldık” dedi. Sendikanın geliri işçilerin ödedikleri aidatlardan oluşuyor.

DONANIMSIZ 970 BİN TL

Gök için alınan Audi marka A6 Sedan 3.0 Quattro marka aracın donanımsız fiyatı 138 bin 192 Euro düzeyinde bulunuyor. Bu rakam TL bazında 970 bin 318 liraya karşılık geliyor. Donanım eklendikçe otomobilin fiyatı yükseliyor. Trafik bilgilerine göre de aracın trafiğe çıkış tarihi 18 Eylül 2018.

RAKAMI BİLMİYORUM

Şeker-İş Başkanı İsa Gök, Hürriyet’in konuyla ilgili soruları üzerine, “Kullandığım araç arızalandı. Uzun yola gidiyoruz. Hem hızlı hem de güvenli olması gerekiyordu” diyerek araç alımını doğruladı. Ağrı’dan Kars’a pek çok yere gittiklerini belirten Gök, “Rakamı bilmiyorum. Arkadaşlar pazarlık yapıp aldı. Mercedes aldığında da bir yığın dert oluyor, diğer arabalarda da dert bitmiyor. Kars’a, Ağrı’ya, Muş’a her yere gidiyorum. Ne gerekiyorsa o yapıldı, bu konulara mı kalındı” dedi.

ÖZELLEŞTİRMELERLE GÜNDEME GELDİ

MAKAM aracı tartışmasıyla gündeme gelen İsa Gök, 2006 yılından bu yana sendikanın genel başkanlığını yapıyor. Şeker-İş Sendikası’nın bu yılki önceliği ise şeker fabrikalarının özelleştirilmesi olmuştu. Sendika, fabrikaların özelleştirilmemesi için bir dizi eylem yapmıştı.

 

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