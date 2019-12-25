AA

Türkiye şeker sektöründe 2020-2021 pazarlama yılı için kotalar belli oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2020-2021 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 131 bin 625 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 67 bin 500 ton olarak tespit edildi.

Pancar şekerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye 935 bin 100 ton A kotası, 46 bin 755 ton B kotası, Konya Şeker'e 435 bin 500 ton A kotası, 21 bin 775 ton B kotası, Kayseri Şeker Fabrikasına 328 bin 800 ton A kotası, 16 bin 440 ton B kotası, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye 115 bin ton A kotası, 5 bin 750 ton B kotası, Keskinkılıç Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 107 bin ton A kotası, 5 bin 350 ton B kotası, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'ye (Turhal) 100 bin 750 ton A kotası, 5 bin 37 ton B kotası, Çorum Şeker Fabrikasına 95 bin 750 ton A kotası, 4 bin 788 ton B kotası, Amasya Şeker Fabrikasına 75 bin 400 ton A kotası, 3 bin 770 ton B kotası, Tutgu Gıda'ya 70 bin 250 ton A kotası, 3 bin 512 ton B kotası, Adapazarı Şeker Fabrikasına 69 bin 50 ton A kotası, 3 bin 453 ton B kotası, Bor Şeker Fabrikasına 62 bin ton A kotası, 3 bin 100 ton B kotası, Sukkar Şeker Üretim AŞ'ye (Erzurum) 50 bin 500 ton A kotası, 2 bin 525 ton B kotası, Mutlucan Şeker Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 50 bin ton A kotası, 2 bin 500 ton B kotası, Kütahya Şeker Fabrikasına 45 bin 400 ton A kotası, 2 bin 270 ton B kotası, Muş Şeker Üretim AŞ'ye 40 bin 500 ton A kotası, 2 bin 25 ton B kotası, Sukkar Şeker Üretim AŞ'ye (Erzincan) 26 bin 500 ton A kotası, bin 325 ton B kotası, Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 25 bin ton A kotası, bin 250 ton B kotası tahsis edildi.

NBŞ, A kotalarında Cargill Tarım'a 29 bin 593 ton, Amylum Nişasta'ya 20 bin 991 ton, PNS Pendik Nişasta'ya 9 bin 586 ton, Tat Nişasta'ya 4 bin 348 ton, Sunar Mısır'a 2 bin 982 ton olarak belirlendi.

Özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak.

Karar, 2020-2021 pazarlama yılında geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.