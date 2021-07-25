MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bir üst tura atlayabilmek için geleneksel tatlılardan biri olan şekerpareyi yapabilmek için mücadele ediyor. İşte şekerpare tarifi için gereken malzemeler ve tarifin detayları...

ŞEKERPARE TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

125 gram oda ısısında margarin

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 çorba kaşığı silme irmik

1 adet yumurta

1, 5-2 su bardağına yakın un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı silme kabartma tozu

1 çay bardağı fındık

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

ŞEKERPARE TARİFİ

Karıştırma kabına yağı, pudra şekerini koyup karıştırıyoruz.

Yumurtayı ilave edip tekrar karıştırıyoruz

İrmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamur elde ediyoruz.

Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elimizle yuvarlıyoruz.

Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştiriyoruz.

Yağlanmış fırın tepsisine diziyoruz.

180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz.



Şerbet için derin tencereye suyu ve şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişiriyoruz.



İndirmeye yakın limon suyunu ekliyoruz 2-3 dakika daha pişiriyoruz.

Pişen şerbeti ılınmaya bırakıyoruz.

Pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdiriyoruz.