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        Haberler BBC Diğer Sekiz günlüğüne uzaya giden iki astronot, 2025’e kadar uzayda mahsur kalabilir

        Sekiz günlüğüne uzaya giden iki astronot, 2025’e kadar uzayda mahsur kalabilir

        Amerikalı astronotlar Barry "Butch" Wilmore ve Sunita Williams 5 Haziran'da bir deneme uçuşu için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı. İki astronotun birkaç gün içinde Dünya'ya geri dönmesi planlanıyordu. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 09.08.2024 - 07:14 Güncelleme: 09.08.2024 - 07:14
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        Sekiz günlüğüne uzaya giden iki astronot, 2025'e kadar uzayda mahsur kalabilir
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        Starliner Getty Images

        Barry “Butch” Wilmore (solda) ve Sunita Williams

        Amerikalı astronotlar Barry “Butch” Wilmore ve Sunita Williams 5 Haziran’da bir deneme uçuşu için Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) doğru yola çıktı. İki astronotun birkaç gün içinde Dünya’ya geri dönmesi planlanıyordu. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi.

        61 yaşındaki Wilmore ve 58 yaşındaki Williams iki aydır uzayda ve ne zaman geri dönecekleri meçhul.

        Tüm yazı, hatta sonbahar ve yılbaşını dahi uzayda geçirmek zorunda kalabilirler.

        Astronotların uzay yolculuğunun amacı Boeing Starliner aracının ilk insanlı uçuşunu gerçekleştirmekti.

        Böylece kapsülün düzenli kullanıma sokulmasından önce yaşanabilecek sorunlar tespit edilecekti.

        Ancak araç uzay istasyonuna yaklaşırken itici güç sisteminde sızıntı da dahil çeşitli sorunlar yaşandı.

        Dolayısıyla Wilmore ve Williams uzay istasyonuna güvenli bir şekilde ulaştı fakat Starliner güvenli bulunmadığı için Dünya’ya başka bir yolla dönmek zorunda kalacaklar.

        NASA yetkileri Çarşamba günü yaptıkları basın toplantısında bir sonraki adımla ilgili net bir karar olmadığını söyledi.

        NASA’nın ticari mürettebat programının yöneticisi Steve Stich “İlk seçeneğimiz Butch ve Sunita’yı Starliner ile döndürmek ama başka olasılıkları da düşünerek gerekli planlamayı yaptık” dedi.

        Bu seçeneklerden biri de iki astronotu eylül ayında yapılması planlanan uzay misyonuna dahil etmek, böylece onlarla birlikte Şubat 2025’te Dünya’ya dönmelerini sağlamak.

        Eylül ayındaki misyon, uzay istasyonuna Space X Crew Dragon aracıyla gidecek. Normalde dört mürettebat taşıması planlanan araçta gerekirse iki koltuk boş bırakılacak.

        Eğer bu plan hayata geçerse Wilmore ve Williams ISS’te sekiz gün yerine sekiz ay kalmış olacak.

        Starliner aracı da dünyaya insansız bir şekilde, bilgisayar kontrolünde dönecek

        NASA’nın uzay operasyonları direktörü Ken Bowersox bu senaryonun gerçekleşme olasılığının “son birkaç haftada olanlar ışında biraz daha arttığını” söyledi.

        Eğer iki astronot Dünya’ya SpaceX aracı kullanarak dönerse bu, yıllardır bu şirketle rekabet içinde olan Boeing için büyük bir darbe olacak.

        NASA, geçtiğimiz günlerde ISS’e astronotlar için ekstra gıda ve giysi göndermek için de bir SpaceX roketi kullandı.

        Boeing, Starliner’ı uzay istasyonuna mürettebat taşımak için düzenli olarak kullanmayı umuyordu.

        The Space X Crew Dragon ise 2020 yılından beri NASA operasyonları için onaylı.

        İki astronot geçen ay gazetecilere Dünya’ya geri döneceklerine dair “inançlarının tam olduğunu” ve Starliner aracının “gerçekten etkileyici” olduğunu söyledi.

        Starliner Getty Images

        Boeing'in Starliner mekiği 5 Haziran'da uzaya fırlatılmıştı

        Bu, donanma helikopteri pilotu Williams’ın ISS’teki üçüncü görevi. Wilmore ise daha önce iki kez uzaya gitmiş bir pilot.

        Williams ve Wilmore uzayda planlanandan uzun kalacak olsa da geçmişte yeryüzünden uzakta daha uzun vakit geçirenler oldu.

        Rus Valeri Polyakov, 1990’ların ortasında Mir Uzay İstasyonu'nda 437 gün kaldı.

        Geçen yıl Frank Rubio ISS’te 371 gün kalarak Amerikalıların en uzun uzayda kalma rekorunu kırdı.

        Halen ISS’te olan Rus Oleg Kononenko kariyeri boyunca uzayda 1.000 günden fazla kalan ilk kişi.

        İki Amerikalı astronot röportajlarda durumları ile ilgili olumlu bir tablo çizdi.

        Williams “burada birkaç hafta daha kalacağımız için şikayetçi değilim” dedi.

        Duruma bakılırsa ikili uzayda daha da fazla zaman geçirmek zorunda kalabilir.

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