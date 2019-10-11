Seksenler hangi gün? Seksenler saat kaçta yayınlanıyor? soruları dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Bugün yeni sezon bölümü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler, genişleyen kadrosu, yeni mekanları ve yeni hikayeleri ile izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Seksenler dizisine dair detaylar haberimizde.

SEKSENLER HANGİ GÜN? SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Seksenler’in, birinci bölümü 11 Ekim Cuma akşamı saat 20:00’de Türkiye-Arnavutluk maçı öncesinde izleyici karşısına çıktı. İkinci bölüm ise 14 Ekim Pazartesi akşamı saat 20:00’de Türkiye-Fransa maçı öncesinde ekranlara gelecek. Üçüncü bölümden itibaren hafta içi her gün 18:00’de izleyici ile buluşmaya devam edecek.

SEKSENLER DİZİSİ OYUNCULARI VE KONUSU

Yapımcılığını Birol Güven, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği dizinin, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay oturuyor. Sevilen dizi kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Suzan Kardeş, Hakan Bulut, Onur Dilber, Hacı Ali Konuk, Tolunay Donat, Kemal Kuruçay, Betül Berk, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Mehmet Elmas, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Eray Yasin Işık, Osman Büyükercan, Yasin Kaya, Gülseren Gürtunca, Yalçın Özden, Tahsin Taşkın gibi başarılı oyunculara yer veriyor.

Seksenler dizisi Türkiye'nin, 1980'lerin başından günümüze değin geçen 39 yıllık geçmişinin ve değişiminin hikayesidir. Kaybolan yılları, yitirdiğimiz değerleri, geçmişe özlemi klasik bir Türk ailesi üzerinden anlatan Seksenler, sosyal hayattaki değişimin, hayatımıza giren yeniliklerin bizleri nasıl etkilediğini gözler önüne serecek. Dizi, bize kaybettiğimiz insani değerleri yeni nesillere tekrar kazandırmak amacıyla geçmişe yapılmış eğlenceli bir yolculuk olurken, o yılları yaşamış olanlar kadar yaşamamış olan gençlerin ve çocukların da ilgisini çekecek.