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Sel felaketinde acı bilanço! Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketi ölü ve kayıp sayısı

Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sel felaketi, 6 Şubat Kahramanmaraş Depreminin yaralarını sarmaya çalışan iki ilde yeni tahribatlara ve maalesef ölümlere neden oldu. İki ilde sel felaketi nedeniyle ölü ve kayıp sayısı netleşti. işte merak edilenler...

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  • Sel felaketinde acı bilanço! Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketi ölü ve kayıp sayısı

    Kahrmanmaraş depreminin yaralarını sarmaya çalışan Şanlıurfa ve Adıyaman geçtiğimiz gün sabah saatlerinde bastıran sel felaketiyle bir kez daha sarsıldı. İki şehirde de yeni tahribatlara ve can kayıplaraına neden olan felaket sonrası acı bilanço netleşti. İşte Şanlıurfa ve Adıyaman sel felaketi ölü ve kayıp sayısı...
  • Sel felaketinde acı bilanço! Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketi ölü ve kayıp sayısı

    TOPLAMDA 15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Şanlıurfa ve Adıyaman dün sağanak yağışların etkisiyle sele teslim oldu. Yaşanan felakette Şanlıurfa'da 13, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti; Şanlıurfa'da 2, Adıyaman'da da 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa'da eğitime bugün de ara verildi.
  • Sel felaketinde acı bilanço! Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketi ölü ve kayıp sayısı

    Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle bölgede görev yapacak arama kurtarma ekipleri ve malzemelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklarla bölgeye taşındığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla bölgede görev yapacak AFAD ve AKUT arama kurtarma ekipleri, arama kurtarma botları ile ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemeler, farklı illerden kalkan Hava Kuvvetlerimize ait uçaklarla bölgeye taşınıyor" ifadeleri kullanıldı.
  • Sel felaketinde acı bilanço! Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketi ölü ve kayıp sayısı

    AKUT Arama Kurtarma Derneği, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde 43 gönüllüyle çalıştığını duyurdu.

    Dernekten yapılan açıklamada, Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanaktan kaynaklanan sel felaketi için Bursa, Giresun, İstanbul, Kocaeli, Rize ve Trabzon ekiplerinden 43 gönüllüyle operasyona çıkıldığı belirtildi.

    Açıklamada, afetin gelişme durumuna göre yeni ekiplerin sevk edilmesi için çalışmalara 7/24 devam edileceği kaydedildi.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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