Selahattin Giz koleksiyonu Sanal Müze'de



Kültür ve sanatın bankası Yapı Kredi, kuruluşunun 75. yıl dönümü kapsamında hayata geçirdiği Sanal Müze ile birbirinden değerli eserlere herkesin ulaşmasını sağlıyor.

Sanal Müze, ülkemizin değerli foto muhabiri Selahattin Giz’in koleksiyonuna ait Eski İstanbul fotoğraflarıyla da geçmişe özlem duyanları nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

İstanbul’un 1925-1960 yılları arasında çekilen fotoğraflarından oluşan Selahattin Giz Koleksiyonunda Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü, Pierre Loti, Fatih, Vezneciler, Kadıköy, Kuruçeşme, Tarabya ve çevresinin bir nevi tarihi durduran fotoğrafları bulunuyor.

Sanal Müze’yi ziyaret edenler bir yandan Galata Köprüsü’nün yapımı veya İstanbul Boğazı’nın donması gibi sıra dışı olaylara tanıklık ederken diğer yandan şehrin köprülerini, çeşmelerini, boğazı, hisarları, iskele ve limanları bambaşka bir açıdan görüyor.

İstanbul'un arka sokaklarına ve günlük yaşamına Selahattin Giz’in de aralarında bulunduğu dönemin unutulmaz foto muhabirlerinin objektiflerinden tanık olunan koleksiyona yapikredisanalmuze.com adresinden ulaşılabiliyor.

Selahattin Giz