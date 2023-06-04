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Her yağmurda şelaleye dönen binayla ilgili akılalmaz gerçek!

Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağışta dün inanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. Başkent'te bir binada sel suları balkondan şelale gibi aktı. Eksi 1'inci kattaki 2 dairenin ise daha önce 2 kez su bastığı, bu yüzden de evlerin boş bırakıldıkları ortaya çıktı

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DHA
  • Akılalmaz gerçek! Ankara'da bir bina her yağmurda şelaleye dönüyor... - Öne çıkan haberler

    Ankara'da dün sağanak nedeniyle sel sularının girip, balkondan şelale gibi aktığı apartmanın eksi 1'inci katındaki 2 dairesini daha önce de 2 kez su bastığı, bu yüzden de evlerin boş bırakıldıkları ortaya çıktı.
  • Akılalmaz gerçek! Ankara'da bir bina her yağmurda şelaleye dönüyor... - Öne çıkan haberler

    DHA'da yer alan habere göre Ankara'da dün etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı. Yenimahalle ilçesi Şentepe Kayalar Mahallesi'ndeki Abı Hayat Turkuaz Konutları´nda 15 katlı apartmanı da su bastı.

     
  • Akılalmaz gerçek! Ankara'da bir bina her yağmurda şelaleye dönüyor... - Öne çıkan haberler

    Yokuş aşağı akan sel suyu, yol kenarındaki apartmanın eksi 1´inci katındaki 2 dairenin pencerelerinden girip, diğer taraftaki balkonlardan çıktı.

    Balkonlardan şelale gibi akan sel suyu cep telefonu kameralarına yansıdı. Aynı daireleri daha önce de 2 kez su bastığı, bu yüzden boş olduğu öğrenildi.
  • Akılalmaz gerçek! Ankara'da bir bina her yağmurda şelaleye dönüyor... - Öne çıkan haberler

    Suyla dolan katın alt katında oturan Sosun Kahraman (70), su baskını sırasında 5 kişi evde olduklarını ve balkondan boşalan suyun bir kısmının evlerine girdini söyledi. 
  • Akılalmaz gerçek! Ankara'da bir bina her yağmurda şelaleye dönüyor... - Öne çıkan haberler

    Kahraman, "Birden içeriye su girdi. Torunlarım `Bizi dışarıya çıkarın´ diye ağlamaya başladı, çok korktular. Ev su dolunca çocukları aldım yukarıya, dışarı çıktım. Ben eve geldiğimde her taraf su dolmuştu. Bu evi 3´üncü sel basışı, artık bir çözüme kavuşmalı. Yetkililer önlem almalı, biz evin içerisini yaptırsak yine aynısı oluyor" dedi.
  • Akılalmaz gerçek! Ankara'da bir bina her yağmurda şelaleye dönüyor... - Öne çıkan haberler

    Binada oturan Ahmet Eroğlu ise "Burayı 3'üncü kez su basıyor. Buradaki olay tamamen sokağın kavisli olup, içerisinin su dolmasından kaynaklanıyor. Altyapı, mazgalları kaldırmadığı için bütün su bu sokağa doluyor. Sonra binanın içerisine doluyor. Su alan dairenin penceresi de kottan yarım metre aşağıda. Binaya ait bir daire. Can kaybı olmaması için o daire boş duruyor" dedi.
  • Akılalmaz gerçek! Ankara'da bir bina her yağmurda şelaleye dönüyor... - Öne çıkan haberler

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