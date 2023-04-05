Selami Şahin'in acı günü

74 yaşındaki Selami Şahin, kardeş acısıyla sarsıldı. Şahin'in kardeşi İbrahim Şahin, hayata veda etti. Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderiyle duyurdu.
"ACIMIZ BÜYÜK"
Birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Şahin, "Kardeşim İbrahim Şahin’i kaybettik" dedi. Selami Şahin, üzüntüsünü, "Acımız büyük. Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun..." sözleriyle dile getirdi.
Takipçileri Şahin'e başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.
Fotoğraf: Instagram
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