Hazırlıklara başlandı

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Selçuk Aydemir'in yazdığı ve yöneteceği 'Şaşırt Beni' adlı tiyatro oyununda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker yer alıyor.

Selçuk Aydemir, Kerki Solfej ve MMT ortaklığı ile tiyatro severlerle buluşacak oyunlarının seyirciler için bir sürprizler kumpanyası olacağını dile getirdi. Kötülerle onlar gibi olmadan mücadele edilemeyeceğine karar verip karanlık tarafa geçmek isteyen birinin, olmadığı biri gibi davranmaya mecbur kalması ve kendini türlü komik durumların içinde bulmasının konu edinildiği oyunun sahne tasarımları Barış Dinçel tarafından hazırlanırken, müzikleri ise Tolga Çebi tarafından bestelenecek.

Öte yandan 'Şaşırt Beni' ile ilk kez tiyatro oyununda yer alacak olan Pelin Karahan, oyunculuk kariyerinde bambaşka bir kulvar açmanın heyecanını yaşayacak.