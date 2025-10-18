Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan: Çok iyi bir milli takım arası geçirdik - Kocaelispor Haberleri

        Selçuk İnan: Çok iyi bir milli takım arası geçirdik

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir milli takım arası geçirdik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 17:35 Güncelleme: 18.10.2025 - 17:35
        "Çok iyi bir milli takım arası geçirdik"
        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.

        "ÇOK İYİ BİR MİLLİ TAKIM ARASI GEÇİRDİK"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Evet eksiklerimiz vardı, sakatlarımız var, milli takımından dönenler var. Bunları konuştuk. Ama bunun dışında maçtan önce de çok iyi bir milli takım arası geçirdiğimizi söyledim. Bu maça iyi hazırlandık. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler ve istediklerimizi neredeyse eksiksiz yerine getirdiler. Böylesine zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3 gol ile kazanmak beni çok mutlu etti. O yüzden onları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

