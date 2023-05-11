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Selçuk İnan: Galatasaraylı Selçuk İnan olduğum için oraya gitmek istemiyorum

Teknik direktör Selçuk İnan, kariyerinde hedefinin bir gün Galatasaray'ı çalıştırmak olduğunu söyleyen Selçuk İnan hazır olduğum zaman bunu açıklayacağını söyledi

Selçuk İnan: Galatasaraylı Selçuk İnan olduğum için oraya gitmek istemiyorum
AA

Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından bu sene 5.'si düzenlenen Spor Zirvesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Selçuk İnan, hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Kendisinden önceki gün Arda Turan'ın oturuma katıldığı hatırlatılan İnan, "Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi buraya davet ettiler. Çok güzel bir oturum gerçekleşti ve güzel sorular oldu. Benden önce Arda Turan buradaydı, sonrasında ben geldim. Bu organizasyonu gerçekleştiren arkadaşlar, Karam tayfayı da buluşturdu." dedi.

Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde, Arda Turan'ın sosyal medyadan kendisi için "Arteta da geçen sene kazanamıyordu." ifadeleriyle destek vermesi hakkında konuşan ve Arda Turan'ın teknik direktörlükte başarılı olacağına inandığını söyleyen İnan, "Arkasında duralım. Mutlaka başarılı olacaktır. Yüzde 100 inanıyorum. Çünkü istikrar çok önemli." diye konuştu.

''BENİM BİR DURUŞUM VE BAKIŞ AÇIM VAR''

Kasımpaşa'nın başında 12 maça çıkan ve sonrasında yolları ayrılan Selçuk İnan, yaşanan süreçle ilgili olarak şunları söyledi:

"Başlangıçta hedefler koyuyorsunuz, ortak bir yol haritası çizebiliyorsunuz ama bu yolda bazı engeller çıkabiliyor önünüze. Son dönemlerde fikir ayrılıkları çıkmaya başladı. Bu durum her iki tarafa da zarar verebilirdi. Benim bir duruşum ve bakış açım var. Bunu hiçbir zaman kaybetmek istemiyorum, bundan ödün vermek de istemiyorum. Bu ayrılık hem benim için hem de karşı taraf için doğru bir şeydi ve böyle bir karar aldık."

Yeni sezon öncesinde görüştüğü kulüpler olduğunu ve önümüzdeki sezon bir takım çalıştırmak istediğini de sözlerine ekleyen İnan, şöyle devam etti:

"Görüştüğüm kulüpler var. Sağ olsunlar şu andaki durumumuzu soruyorlar. Amacım önümüzdeki sene bir takımı çalıştırmak. Ama bu önemli bir takım olmalı ya da projeye sahip olmalı. Hemen gel gitler bizi üzüyor ve istediklerimizi yapamıyoruz. Böyle iyi bir takımda, projesi olan bir takımda başlamak isterim.

''NURİ ŞAHİN'DEN EMRE BELÖZOĞLU'NA DEK HEPSİ ÇOK İYİ İŞLER YAPIYOR''

Yeni jenerasyon teknik adamların önemli işler yaptığına dikkati çekerek sözlerini sürdüren Selçuk İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Bence bu çok önemli bir şey. Daha genç hocaların başarılı olduğunu da söyleyenler var. Z Kuşağı farklı bir kuşak ve yakın yaşların oyuncuları anlaması, onlarla iletişim halinde olması, bilgiye çabuk ulaşabilmeleri çok önemli bir etken genç hocalarda. Hepsi başarılı. Nuri Şahin'den Emre Belözoğlu'na dek hepsi çok iyi işler yapıyor. En azından bu işi ne kadar istediklerini ve ne kadar kafa yorduklarını gösterebiliyorlar. Bu da önemli bir kriter çünkü başarı herkese göre değişiyor. Sadece şampiyon olmak başarılı olmak değildir. İstikrar başarıyı getiriyor. Bu tür hocaların arkasında durulduğu zaman da bir şekilde başarılı olunacağına inanıyorum."

''GALATASARAYLI SELÇUK İNAN OLDUĞUM İÇİN ORAYA GİTMEK İSTEMİYORUM''

Teknik direktörlük kariyerinde hedefinin bir gün Galatasaray'ı çalıştırmak olduğunu söyleyen Selçuk İnan, "Tabii kaç yıl sonra Galatasaray'da olacağımı bilemeyiz, bir tarih söylemek istemem ama hedefim; hazır olduğumda, gerçekten doğru bir anda oraya gidebilmek. Sadece gitmiş olabilmek için ya da Galatasaraylı Selçuk İnan olduğum için gitmek istemiyorum. Zamanı geldiğinde ve kendimi oraya hazır hissettiğimde mutlaka bunu açıklarım." şeklinde konuştu.

Hataylı olan ve depremler nedeniyle çok üzgün olduğunu açıklayan İnan, geliri depremzedelere ulaşması için bir jübile maçı düşündüklerini de açıklayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu düşünüyoruz. Takımların durumu çok önemli. Herkesi bir araya getirmek kolay olmuyor ama bunun üzerinde bir planımız var. Bunu konuşuyoruz. Böyle bir şey gerçekleşirse ben de çok mutlu olurum. Çünkü zor bir dönemden geçiyoruz. Bir Hataylı olarak memleketim için ne gerekiyorsa yapıyorum ve bundan sonrasında da yapmaya hazırım. Ama bu bizim için kolay bir süreç değil. Dolayısıyla elimizi deprem bölgesinin üzerinden çekmeyelim. Maddi ve manevi ne gerekiyorsa yapalım ve unutmayalım."

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