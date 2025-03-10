Selçuk İnan: Hedefi olan takımları yenmek kolay değil

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, galibiyeti değerlendirdi.

"OYUNCULARIMIZ SÖYLEDİĞİMİZ ŞEYLERİN HEPSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTI" Selçuk İnan, "Set hücumunda etkili bir takım, Mario'nun içeriye girmesi ve fazla adam olması, bunlara çok iyi çalıştık. Bugün Ogün'ü oynatmak, orada konumlandırmak istedim. Defansif olarak bunu gerçekleştirdik. Orta sahada daha fazla adamla topa sahip olmak ve rakibi yormak istedim. Bunların çoğunu yaptık ama burada, bu taraftarın önünde, son haftalarda formda bir takıma karşı kazanmak çok kolay değil. Oyuncularımız söylediklerimizin hepsini yapmaya çalıştı. Maçın başından sonuna kadar her şeylerini verdiler, mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum ve gönülden teşekkür ediyorum." dedi. REKLAM

"HEDEFİ OLAN TAKIMLARA KARŞI KAZANMAK KOLAY DEĞİL" Selçuk İnan, "Son birkaç deplasmanda biz galibiyete yaklaşmıştık. Samsunspor maçı onlardan biriydi, Trabzonspor maçında 3-0'dan 3-2'ye getirdik. Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Amacımız bundan sonraki deplasmanlarda da kazanmak. Özellikle bu dönemde deplasmanda maç kazanmak, hedefi olan takımlara karşı kazanmak kolay değil, o yüzden oyuncularıma tekrar teşekkür ediyorum, sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.