Selçuk İnan: Yine de puan alabilirdik ama olmadı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, maçın sonucunu "fiziksel kalitenin" belirlediğini söyledi.

Chobani Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, puan ya da puanlar alacaklarına inandıklarını dile getirerek "Burası zor bir deplasman. Burada bu kadar erken geriye düşerseniz planladığınız oyunu sahaya yansıtmanız zor oluyor. Bunu yaşadık ama oyunu dengelemeyi başardık. Ama Fenerbahçe önemli oyuncularının dışında fiziksel olarak da güçlü bir takım. Neredeyse bütün hava toplarını kazandılar. Bütün hafta buna çalışmamıza rağmen maalesef 2 golü kafa topuyla yedik. Bu durum oyun planımızı bozdu." ifadelerini kullandı.

Yeni bir takım olduklarını ve oyuncuların birlikte oynamaya çalıştığını dile getiren İnan, "3 oyuncu dün akşam geldi, antrenmana bile çıkamadan bugün oynattık. Stoper eksiğimiz var. Fenerbahçe'ye karşı oyun üstünlüğü kurmak kolay olmayacaktı. Yine de puan alabilirdik ama olmadı, bizim için bu maç burada bitti." açıklamasını yaptı.