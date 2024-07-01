Yapımcılığını Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Piu Entertainment’ın üstlendiği “Selçuk Yöntem ile Şiir ve Caz Akşamı” projesi dünya prömiyerini 9 Eylül Pazartesi akşamı İngiltere’nin başkenti Londra’daki en prestijli salonlardan Cadogan Hall’da yapacak. Caz ve şiirin iç içe olduğu proje, sezon boyunca Türkiye ve Avrupa’da sahnelenmeye devam edecek.

Oyunculuğu kadar karizmatik sesi ile de dikkat çeken oyuncu Selçuk Yöntem ve caz quartet’ı bir araya getiren özel projede, sevilen şairlerin şiirleri, özgün besteler eşliğinde seyirciyle buluşacak. Yöntem, dünyaca sevilen dokuz şairin 10 eserini caz quartet’ın çaldığı özgün besteler eşliğinde seslendirecek. Projede ayrıca Peppino di Capri’nin ölümsüz eseri, Andrea Bocelli’nin seslendirdiği "Champagne” şarkısının Türkçe adaptasyonunu Selçuk Yöntem’in sesiyle hayat bulacak. Bu özel performansa piyanist ve şarkıcı Merve Akyıldız da piyanosu ile eşlik edecek.