Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, sanatçı, muhabirlerin “Yeni jenerasyon şarkıcılarını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna, “Genç isimlerin parçalarının sözleri biraz tuhaf geliyor. Ben şimdi ağır şiirleri besteliyorum, ondan dolayı tuhaf gelse gerek bu durum. Daha fazla bu konuda konuşturmayın sonra hoş olmaz, ayıp olur” yanıtını verdi.

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