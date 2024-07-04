Selde oyuna devam ettiler!
İzmir'de sağanak yağış sırasında bir kahvehaneyi su basmasına rağmen, vatandaşlar oyun oynamaya devam etti
İzmir'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra başlayan sağanak Konak ve Bornova ilçelerinde etkili oldu.
AA'da yer alan habere göre yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi, bazı araçlar yolda kaldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar kapalı alanlarda yağışın geçmesini bekledi.
KAHVEHANEDE DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
Konak Toros Meydanı'nda bulunan bir kahvehanenin bahçesini su bastı. Bahçedeki vatandaşlar yağışa rağmen oturmaya devam etti. Yağmur suları masaların altından akıp giderken vatandaşlar oyunlarını bırakmadı.
Kahvehanede oturan Özkan Diker, gazetecilere "Yoğun bir yağış oldu. Kahve baştan başa doluydu. Yaşlı insanlar bile oyun oynamaya devam etti." dedi.