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        Haberler Magazin Selen Görgüzel, dansıyla dikkat çekti - Magazin haberleri

        Selen Görgüzel, dansıyla dikkat çekti

        "Sahnede muadilim yok" diyen Selen Görgüzel, Bursa'daki sahne performansında sergilediği kendine özgü dans figürleriyle dikkat çekti. Şarkının ritmine kendini kaptıran Görgüzel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 23:23 Güncelleme: 16.06.2025 - 23:25
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        Dansıyla dikkat çekti
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        2014-2022 yılları arasında Hamdi Alkan ile evli olan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, Bursa'da sahne aldığı mekanda dikkat çeken dansıyla gündeme geldi.

        Sahne performansında söylediği şarkının ritmine kendini kaptıran Selen Görgüzel, adeta kendinden geçti. Şarkıcı, kendine özgü figürlerle dans etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Selen Görgüzel paylaşımına; "Adeta bir Emel Sayın hanımefendiliği" notunu ekleyerek dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Selen Görgüzel
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