Selen Görgüzel, dansıyla dikkat çekti

2014-2022 yılları arasında Hamdi Alkan ile evli olan şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, Bursa'da sahne aldığı mekanda dikkat çeken dansıyla gündeme geldi.

Sahne performansında söylediği şarkının ritmine kendini kaptıran Selen Görgüzel, adeta kendinden geçti. Şarkıcı, kendine özgü figürlerle dans etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Selen Görgüzel paylaşımına; "Adeta bir Emel Sayın hanımefendiliği" notunu ekleyerek dikkat çekti.

Fotoğraflar: Instagram