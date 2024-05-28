Selen Görgüzel isyan etti: Yaptığınız itibar suikastı
Selen Görgüzel, takipçilerinin kötü yorumları karşısında isyan etti. "Yaptığınız itibar suikastı" diyen Görgüzel; "Yeter artık kötü yorum yapmayın" ifadelerini kullandı
Geçtiğimiz aylarda estetik operasyon geçiren, Selen Görgüzel, göz kapaklarını aldırtıp, yüzünü ve boynunu gerdirmişti.
Son halini, "Hoş geldin yeni Selen" notuyla yayımlayan Selen Görgüzel, yeni bir paylaşımda bulundu ve sitem etti.
"YETER ARTIK"
Kendisine yapılan yorumlar karşısında sinirlenen Selen Görgüzel, bazı sosyal medya kullanıcılarına; "Yaptığınız itibar suikastı. Yeter artık kötü yorum yapmayın. Yeter... Bu nefret neden?" sözleriyle seslendi.