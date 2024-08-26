"İYİLEŞME SÜRECİNDE"

Selen Görgüzel ardından şu ifadeleri kullandı: Durumun ciddiyeti nedeniyle evladım acilen ameliyata alınmış ve Prof. Dr. Çağatay Tezel tarafından başarılı bir müdahale gerçekleştirilmiştir. Şu anda iyileşme sürecinde olup, Allah’ın izniyle bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz.

Bu süreçte yanımızda olan, arayıp soran ve dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza ve sevdiklerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteği bizler için çok kıymetlidir. Telefonlara cevap veremiyoruz, ancak lütfen merak etmeyin, iyiyiz.

Son olarak, yaşadığımız bu zorlu deneyimin ışığında, herkesi elektronik sigara kullanımının tehlikeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz. Lütfen sağlığınızı riske atmayın. Sevgi ve Saygılarımla...