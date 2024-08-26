Selen Görgüzel kızının sağlık durumu hakkında konuştu
Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş, ameliyata alındı. Kızının sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan şarkıcı; "Kızım İlknaz Bektaş elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır" ifadelerini kullandı
Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle cuma günü acil olarak ameliyata alındı.
"KALBİN ETRAFINDA HAVA KABARCIKLARI OLUŞMUŞ"
Selen Görgüzel, 25 yaşındaki kızının sağlık durumu hakkında açıklamada bulunarak "Kızım İlknaz Bektaş elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike yaratmıştır" dedi.
"İYİLEŞME SÜRECİNDE"
Selen Görgüzel ardından şu ifadeleri kullandı: Durumun ciddiyeti nedeniyle evladım acilen ameliyata alınmış ve Prof. Dr. Çağatay Tezel tarafından başarılı bir müdahale gerçekleştirilmiştir. Şu anda iyileşme sürecinde olup, Allah’ın izniyle bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz.
Bu süreçte yanımızda olan, arayıp soran ve dualarını eksik etmeyen tüm dostlarımıza ve sevdiklerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Sizlerin desteği bizler için çok kıymetlidir. Telefonlara cevap veremiyoruz, ancak lütfen merak etmeyin, iyiyiz.
Son olarak, yaşadığımız bu zorlu deneyimin ışığında, herkesi elektronik sigara kullanımının tehlikeleri konusunda bir kez daha uyarmak istiyoruz. Lütfen sağlığınızı riske atmayın. Sevgi ve Saygılarımla...
"BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMA GELECEĞİNİ BİLMİYORDUM"
İlknaz Bektaş da cuma günü geçirdiği operasyonun ardından hastane odasında çektirdiği bu fotoğrafını paylaşıp sağlık durumu hakkında bilgi vererek takipçilerine uyarıda bulundu:
Herkese merhaba, öncelikle arayan, soran, beni tanıyan ya da tanımadan merak eden herkese çok teşekkür ederim. Bu süreçte beni yalnız hissettirmediğiniz için iyi ki varsınız. Normalde bu tarz paylaşımlar yapmayı sevmem, ancak cuma günü geçirdiğim operasyondan sonra yaptığım paylaşımın, insanların bu durumdan kurtulmasına önayak olması beni gerçekten çok mutlu etti.
Birçok kişi hangi markadan kaynaklandığını sormuş... Emin olun, ben de bilmiyorum. Uzun ömürlü etkilerini bilmediğimiz plastik malzemeleri, rengi ve tadıyla masumlaştırıyorduk. Ben de kendi yaşıtlarım gibi her bu ürünlere bağımlılık geliştirmiştim ve böyle bir şey başıma geleceğini hiç beklemiyordum. Çok sağlıklı beslenip her gün spor yaparım "Benim başıma gelmez" diyordum. Henüz çok genç olduğum için "Bu yaşta bir şey olmaz" diyordum.
"AMELİYAT FİKRİMİ VE BAKIŞ AÇIMI DEĞİŞTİRDİ"
Fakat, akciğerimde oluşan hava baloncuklarının kalbimin atmasını zorlaştırması üzerine yaşadığım ameliyat, fikrimi ve bakış açımı değiştirdi.
Tekrar herkese çok teşekkürler ben çok iyiyim ve artık kendime daha fazla dikkat edeceğim için daha da iyi olacağım. Ancak şunu söylemeliyim ki; bana göre dünyanın en tatlı ve ilgili doktorları ve hemşireleriyle olmama rağmen bu süreç hiç hoş değildi ve canım çok acıdı. Eğer bu yaşadıklarımdan bir örnek alabilecek biri varsa, bu beni çok mutlu eder. Bunun dışında, çok komik yorumlar da gördüm, onlara da çok güldüm.