Selen Soyder: İki iyi insan iyi karı koca olmuyor

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 2007'de Türkiye Güzeli seçilen ve aynı zamanda pek çok dizide rol alan Selen Soyder, önceki gece Bebek'te görüntülendi.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Soyder, "Murat Boz ve Burcu Özberk ile yeni bir projemiz var. Bu arada Burcu ne güzel kadın..." dedi.