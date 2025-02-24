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        Haberler Dünyadan Selena Gomez'in çarpıcı değişimi: İğne ipliğe döndü - magazin haberleri

        Selena Gomez'in çarpıcı değişimi: İğne ipliğe döndü

        Dün gece Los Angeles'ta düzenlenen SAG Ödülleri'nde 'Only Murders in the Building' dizisiyle 'En İyi Komedi Kadrosu' ödülünü kucaklayan Selena Gomez, çarpıcı ölçüde zayıflamasıyla gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 10:26 Güncelleme: 24.02.2025 - 10:26
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        Hollywood ödül sezonunun en önemli törenlerinden SAG (Screen Actors Guild - Ekran Oyuncuları Birliği) Ödülleri, dün gece Los Angeles'ta düzenlendi. Sinema alanında 'A Complete Unknown'daki performansıyla Timothée Chalamet'nin 'En İyi Erkek Oyuncu', 'The Substance'taki rolüyle Demi Moore'un 'En İyi Kadın Oyuncu' seçildiği SAG Ödülleri'nde, Colin Farrell, Jessica Gunning, Zoe Saldaña da diğer ödül alan isimler arasındaydı. Gecenin kazananlarından biri de Selena Gomez'di.

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        Hem şarkıcılık hem de oyunculuk alanında başarısını kanıtlayan Selena Gomez, rol aldığı 'Only Murders in the Building' dizisiyle 'En İyi Komedi Kadrosu' ödülünü kucakladı.

        Selena Gomez, ödül için dizinin adı açıklandığında yaşadığı büyük şaşkınlıkla kameralar yansıdı. ödül mutluluğu yaşayan Gomez ile ilgili SAG töreninde en çok dikkat çeken şey ise verdiği kilolar oldu.

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        Lacivert elbisesiyle beğeni toplayan Selena Gomez'in seçtiği bu kıyafet, incelmiş görünümünü gözler önüne sermeye yardımcı oldu. Katıldığı bir önceki tören olan 6 Ocak'taki Altın Küre'de zayıflığı bu derece dikkat çekmeyen Gomez, SAG Ödülleri'nde çarpıcı değişimiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

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        Görünümü, geçen yılki SAG Ödülleri'ndeki fotoğraflarıyla kıyaslandı.

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        Sosyal medyada, 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili övgü dolu mesajlar yer aldı. "Selena her zaman nasıl parıldayacağını biliyor" diyen de vardı, "En iyi görünümünü sergiliyor" diyen de...

        Bazı sosyal medya kullanıcıları, Selena Gomez'in zayıflama ilacı kullanarak bu denli incelebildiğini savundu.

        Selena Gomez'in kıyafetinin sırt dekoltesinden görünen dövmesi de dikkat çekiciydi. Ünlü oyuncu ve şarkıcı, sırtına Arapça harflerle "Önce kendini sev" yazdırmıştı.

        #Selena Gomez
        #SAG ödülleri
        #SAG Ödülleri kırmızı halı
        #selena gomez zayıfladı
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