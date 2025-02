Selena Gomez'in çarpıcı değişimi: İğne ipliğe döndü

Hem şarkıcılık hem de oyunculuk alanında başarısını kanıtlayan Selena Gomez, rol aldığı 'Only Murders in the Building' dizisiyle 'En İyi Komedi Kadrosu' ödülünü kucakladı.

Selena Gomez, ödül için dizinin adı açıklandığında yaşadığı büyük şaşkınlıkla kameralar yansıdı. ödül mutluluğu yaşayan Gomez ile ilgili SAG töreninde en çok dikkat çeken şey ise verdiği kilolar oldu.