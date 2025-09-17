Selena Gomez ve Benny Blanco'nun evlilik tarih belli oldu

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, müzik yapımcısı Benny Blanco ile ilişkisini evlilikle taçlandırıyor. Çift, 7 Aralık 2023’ten bu yana birlikteliklerini sürdürüyor ve geçtiğimiz yıl Aralık ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.

Gelen son haberlere göre; Selena Gomez ile Benny Blanco’nun düğün tarihi netleşti. Çift, 27 Eylül’de dünyaevine girecek.

Törenin yapılacağı mekân, son ana kadar katılımcılardan gizli tutulacak. Düğünün maliyetinin ise yaklaşık 10 milyon dolar olacağı konuşuluyor.