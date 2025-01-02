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        Haberler Gündem 3. Sayfa Selfie çekerken canından oluyordu | SON DAKİKA HABERLER, Kocaeli haberleri | Son dakika haberleri

        Genç kadın selfie çekerken canından oluyordu!

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, manzarada özçekim yapmak isteyen S.E. ismindeki genç kadın, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Acı içinde bağıran yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 08:49 Güncelleme: 02.01.2025 - 08:51
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        Genç kadın selfie çekerken canından oluyordu!
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        Kocaeli'nde olay, Körfez ilçesinde, Kışladüzü Mahallesi Kara Ali Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz manzarasını arkasına alan S.E., özçekim yapacağı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

        112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİLER

        İHA'daki habere göre genç kadının yardımına koşan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

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        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan S.E., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #kocaeli
        #Son dakika haberler
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