Genç kadın selfie çekerken canından oluyordu!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, manzarada özçekim yapmak isteyen S.E. ismindeki genç kadın, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Acı içinde bağıran yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Kocaeli'nde olay, Körfez ilçesinde, Kışladüzü Mahallesi Kara Ali Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz manzarasını arkasına alan S.E., özçekim yapacağı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.
112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİLER
İHA'daki habere göre genç kadının yardımına koşan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan S.E., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.