        Selim İleri'nin Sen Diye Biri kitabı raflarda

        Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selim İleri'nin Sen Diye Biri adlı kitabı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 15:50 Güncelleme: 15.10.2025 - 15:50
        Selim İleri'nin Sen Diye Biri kitabı raflarda
        Edebiyatımızın usta kalemlerinden Selim İleri’nin okurlarına veda ettiği eseri Sen Diye Biri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda...

        Bizi geçmişte bir yolculuğa çıkaran roman, 1971 yılına, Cüneyt Arkın ve Selim İleri’yi buluşturan “Günahsızlar” filminin çekimlerine dek uzanıyor.

        O dönemde Cüneyt Arkın ünlü bir sinema oyuncusu, Selim İleri ise düşlerinin peşinde, genç bir öykücüdür. Film setinde “Neden yalnız oturuyorsunuz?” cümlesiyle başlayan, edebiyatı, sinemayı ve İstanbul’un pek çok mekânını harç eden arkadaşlıkları, çok uzun sürecek bir “yaşam sarartısı” ile sekteye uğrar; elli yıl sonra Cüneyt Arkın’ın televizyon ekranından “Selim’i arıyorum” diyerek küskünlüğü bitiren çağrısına dek. Arkadaşlıkları yeniden başlamışken Arkın’ın aniden aramızdan ayrılışı ise İleri’yi bu “sayıklamaları” yazmaya itiyor.

        Kitabın editörü Rûken Kızıler, “Kendi içinde yinelemelerle genişleyen bu hikâye –Cüneyt Arkın ve Selim İleri’nin hikâyesi– dikkatli bir okumayı gerektiriyor” diyor.

        “Değişen özne yapısı ve bilinçli yanlış hatırlamalarıyla anlatıcı kendi kuşkusunu okura sirayet ettirmek istiyor âdeta. Yazılış tarzıyla koşut bir okuma deneyimi; cümleleri başa dönerek ve anlatılanları not alarak, ancak olayların her zaman yazarın ışık tuttuğu gibi gelişmemiş olabileceğini de bir kenarda tutarak. Selim İleri bu tuzaklı yinelemelerin iplerini başından sonuna sımsıkı tutuyor.”

        İleri, bu eseriyle son bir kez daha hatırlıyor/hatırlatıyor insanlarını. Keskin, acımsı, acımasız içe bakışlar ve yinelemelerle gelen “sayıklamalar” ile okurlarına veda ediyor.

        #Selim İleri
