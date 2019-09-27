31 Mart seçimlerinde Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Selim Kotil, Habertürk’te Esra Boğazlıyan’ın sorularını yanıtlarken “Deprem olduğunda baz istasyonları çökecek, haberleşmeyi nasıl sağlayacaksınız” demişti. Kotil’in o açıklamaları 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından GSM hatlarının çökmesiyle sosyal medyada yeniden gündem oldu.

HERKES AYNI ANDA KONUŞUNCA

5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Habertürk TV’de Hülya Hökenek’in sorularını yanıtlayan Kotil, GSM operatörlerinin neden hizmet veremediğini şöyle anlattı: “İletişimi biz GSM operatörlerinin baz istasyonları ile sağlıyoruz. Binaların üzerinde, direklerin üzerinde fiber bağlantılar ve mikrodalga link hatları ile sağlanıyor. Büyük depremde çökecek… Bu depremde çökmedi ama iletişim niye kesildi, çünkü sıkışma dediğimiz olay yaşanıyor. Bir yerde bir GSM operatörü baz istasyonu kurarken orada örneğin 100 kişi varsa aynı anda 20-25 kişi konuşabilir diye hesaplar. Yollar yapılırken aynı anda araçlar çıkarsa ne olur… Burada da bir hesapla yapı kuruluyor. Peki ne oluyor? Aynı anda bir sürü insan haberleşmeye başlıyor, yapı bunu kaldırmadığı için sıkışma dediğimiz olayı yaşıyoruz.”

KAMU GÖREVLİLERİNİN İLETİŞİMİ

“Büyük depremde baz istasyonları zarar gördüğü zaman ne yapacağız” sorusunu soran Kotil, vatandaşların haberleşmesi ile kurtarma ekibinin ve kamu görevlilerinin haberleşmesinin farklı bir anlam ifade ettiğini söyledi. Büyük bir depremde baz istasyonlarının zarar görebileceğini kaydeden Kotil, Türksat uyduları üzerinden bir yedekleme yapılabileceğini söyledi. Kotil, deprem simülasyonları ile ne kadar zararın oluşabileceğinin ve hangi eksikliklerin olduğunun tespit edilebileceğini söyledi.