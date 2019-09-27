Telefonla sesli arama yapamazsanız, VoLTE’ye mutlaka bakın! Bu teknoloji sesli aramaya alternatif olabilir...

İstanbul’da dün meydana gelen depremle birlikte telefonlarına sarılan vatandaşların yakınlarıyla iletişim kurmakta zorlanması, acil durumlarda haberleşmenin de kritik önemini gözler önüne serdi. Depremin hemen ardından yakınlarının durumunu öğrenmek için cep telefonlarıyla sesli arama yapan vatandaşlar, yaşanan bağlantı sorunları nedeniyle aradıkları kişilere ulaşamadı.

Milyonlarca kişinin aynı anda telefon görüşmesi yapma ihtiyacını mevcut baz istasyonların 2G/3G/4.5G’ye ayrılan kapasiteleri kaldıramayınca, iletişim genel olarak kilitlendi. Sesli aramalardaki anlık bir andan artan trafik yoğunluğu nedeniyle yaşanan sorun, genel olarak mobil genişbant internet hizmetlerinde daha az gözlendi. Hal böyle olunca vatandaşlar da iletişim ihtiyaçlarını WhatsApp, BiP, Messenger ve FaceTime gibi mobil internet hatları üzerinden karşılamaya çalıştı.

2016 YILINDAN BU YANA VAR



Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre bu tarz acil durum ve afetlerde, geleneksel ses aramalarının yoğunluk nedeniyle yapılamaması, Türkiye’nin mobil iletişim teknolojilerinde 2016 yılında tanıştığı 4.5G ile gelen bir diğer hizmeti de öne çıkardı.

Mobil data hattı üzerinden sesli arama hizmeti olarak adlandırılan VoLTE teknolojisi ile internet üzerinden sesli veya görüntülü aramalar yapılabiliyor.

Akıllı telefonların bir çoğunda bulunan bu VoLTE özelliğini kullanabilmek için öncelikli olarak telefonunuzun 4.5G desteği olması ve operatörünüzden bu hizmeti aktif hale getirmeniz gerekiyor. Bu gereklilikleri karşıladıktan sonra telefonunuzun “Ayarlar” kısmına girip, “Mobil Ağ” bölümünden VoLTE aramalarını etkinleştirebiliyorsunuz.

VOLTE NE İŞE YARAR?

VoLTE üzerinden yapılan aramalari mobil data hattınız üzerinden gerçekleştiği için kullanıcılar geleneksel 2G ve 3G’deki sesli aramalarda yaşanan yoğunluklardan da daha az etkilenmiş oluyor. Şunu da belirtmekte fayda var, milyonlarca abonenin aynı anda bu hizmeti kullanması durumunda, dün yaşanan iletişim sorununa benzer bir sıkıntıyla karşılaşmak yine mümkün olabilir. Ancak en azından arama ve iletişim trafiği, 2G, 3G ve 4.5G ağları arasında daha farklı oranlarda dağıtılacağı için daha sağlıklı bir iletişim kurmak, mevcut altyapı açısından da mümkün hale gelebilir.

81 MİLYON ABONE 2G VE 3G’YE YÜKLENDİ

Normalde 4.5G şebekesini kullanırken, sesli arama yapılmak istendiğinde teknoloji değişikliği oluyor ve cihaz 4.5G’den 3G’ye geçerek çağrıyı başlatıyor. Bu durum da deprem gibi durumlarda abonelerin büyük bir kısmının 3G ağlarına yönelmesine yol açıyor.

Ancak mevcut durumda mobil şebeke, abone yoğunluğa göre 2G, 3G ve 4.5G arasında paylaştırılıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 2019 yılı 1. Çeyrek verilerine göre Türkiye’de makineler arası iletişim için kullanılan data hatları (M2M) dahil toplam 81 milyon mobil abone bulunuyor. Bu abonelerin 72.4 milyonu 4.5G, 6.4 milyonu 3G ve 2.1 milyonu ise 2G abonesi. Yine aynı verilere göre Türkiye’de 4.5G uyumlu cihaz sayısı 46.8 milyon. Aktif olarak 4.5G hizmetini kullananların sayısı ise 40.2 milyon.

KONUM DA PAYLAŞILABİLİR

İşte dün yaşanan durumda da olduğu gibi bu mobil abonelerin büyük bir çoğunluğunun aynı anda sesli arama yapmaya yönelmesi, 2G ve 3G ağları üzerinden taşınan trafiği kilitleyebiliyor.

VoLTE teknolojisi ile ise 4.5G kapsaması olduğu sürece, teknoloji değiştirmeden kullanıcı 4.5G şebekesinde çağrı başlatıp, 4.5G’de çağrıyı sürdürebiliyor. Ayrıca VoLTE kullanıcılara, aramalarına konum da ekleyerek, yaptıkları görüşme sırasında nerede bulundukları bilgisini karşı tarafla paylaşma imkanı da sunabiliyor.

OPERATÖRLER ÜCRETSİZ SUNUYOR

Cihazı ve hattı 4.5G’ye uyumlu olan aboneler için Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un VoLTE hizmetini mobil data paketi olan abonelerine ücretsiz sunuyor. Şunu tekrar belirtmemizde fayda var; “mobil şebekenin hiç çekmemesi durumunda”, data hizmetine de bağlanamayacağınız için VoLTE özelliği de kullanılamaz hale geliyor. Dolayısıyla yine de bu özellik, acil durumlarda mobil iletişim trafiğinin dengeli dağıtılabilmesi açısından kritik öneme sahip olabilir.