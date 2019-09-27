İstanbul’da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türk Telekom’da gerek ses, gerekse de internet üzerinden iletişimin kesilmesinin gerekçesi ortaya çıktı. Deprem sonrasında milyonlarca insan yakınlarından haber almak için cep telefonlarına sarıldı. Ses trafiği bir anda olağanüstü derece arttı. Normal günlerde görüntü, data akışı yönündeki talep ses trafiğine kaydı. Operatörler, bu talebi karşılamak amacıyla sistemlerini ayarladı ve teknik deyişiyle “optimize” etti.

'ÇEKİRDEK' SİSTEMDE SORUN

Türk Telekom da bu optimizasyonu yaptı. Ancak, bir anda oluşan yoğunluk, altyapının kurulmasına teknolojisiyle destek veren bir şirketin sistemlerinde soruna yol açtı. Bu sorun, Türk Telekom abonelerinin saatlerce ses ve internet hizmeti almalarını engelledi. “Çekirdek” sistemde oluşan bu sorun, İstanbul’un dışındaki abonelerin de iletişim kurmasını engelledi.

Teknik ekipler, sorunu çözmek için uzun mesai verdi. HABERTÜRK’ün sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Nokia’nın sisteminde oluşan sorun giderildi. Sistem, normale döndü.

Kaynaklar, 112 olarak bilinen “acil çağrı merkezi”nde hiçbir sorun yaşanmadığını, ayrı bir sistem üzerinden çalışan 112’nin sürekli kesintisiz hizmet verdiğini söyledi.