Son 30 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı Ordu'da, dereler adeta kenti yıkıp geçti. Dün sabah saatlerinde Ordu'da başlayan sağanak, öğleden sonra afete dönüştü. Ünye başta olmak üzere Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde etkili olan yoğun yağış, Ordu'nun derelerini taşırdı. Samsun-Ordu karayolunda bulunan Cevizdere Irmağı'ndaki köprü yıkıldı ve Karadeniz ulaşımı tek şeride düştü. Cevizdere Köprüsü'nün yanısıra 7 köprü daha sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Kent genelinde mevsim normallerinin 5 katı üzerinde, metrekareye 150-200 kilogram yağış düştüğü açıklandı. Ordu merkez ve 7 ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle afet yaşandığı ve 8 köprünün yıkıldığı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz tarafından duyuruldu. 4 kişinin yaralandığı felakette ev ve işyerlerinde mahsur kalan 200'e yakın insan ise kepçelerle kurtarıldı. Yağış nedeniyle 715 işçi de tahliye edildi.

8 köprü yıkıldı

FINDIĞIN YÜZDE 70'İ ZARAR GÖRDÜ Bölgedeki çalışmaların ardından Karadeniz Sahil Yolu tek şeritten ulaşıma açıldı. Sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Fındığın anavatanı olarak bilinen Ordu'da şiddetli yağış en büyük zararlardan birini de fındığa verdi. Sel felaketinin ardından fındığın yüzde 70'inin zarar gördüğü açıklandı. 30 ton fındık ise sel sularına kapıldı ve Karadeniz'e döküldü. Fındıklar açık denizde küçük bir adacık oluşturdu. Kent genelinde birçok hayvan sel sularına kapılıp telef oldu. Can kaybının yaşanmadığı selin hasar tespit çalışmasının ise sürdüğü öğrenildi. ERDOĞAN: YARALAR SARILACAK Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketiyle ilgili olarak Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'dann bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm imkanlar seferber edilerek yaralar sarılacak" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu'nun bölgeye gitmeleri talimatını verdi. "DEVLET GEREKENİ YAPACAK" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya geldi. Sel falaketiyle ilgili Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan bilgi alan Oktay, incelemelerde bulunmak üzere Ünye İlçesi'ne geçti. Oktay, "Selden, afetten zarar gören bütün vatandaşlarımız rahat olsunlar, devlet olarak ne gerekiyorsa biz gereğini yapacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a ziyaret ve incelemelerinde Ordu Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, AFAD Başkanı ve AK Partili milletvekilleri de eşlik etti.

"ZARAR KARŞILANACAK" Ordu'ya ulaşan ve incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sıcağı sıcağına yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatı çok açık ve net. Burada önemli olan can kaybının olmamasıdır. Zararlarların tamamı devletimiz ve hükümetimizce karşılanacak. Devletimizin buna gücü var" dedi. KARADENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI Meteoroloji'den yapılan açıklamada Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Samsun ve Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Hava sıcaklığı doğuda 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. DÜN GÜN BOYU YAŞANANLAR Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz felaketle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Devam eden bir yağmur var. Bizim tespitimiz 8 köprümüz yıkıldı. 165 vatandaşımızın kurtarılmasıyla ilgili çalışıyoruz. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Bir tane olduğu söyleniyor ama yağmurla bağlantılı mı göreceğiz. AFAD'ın uyarısı gereği biz tedbirimizi almıştık. Şu anda insan marifetiyle düzeltilebilecek olan, iş makinalarının müdahale edeceği bütün alanlarda zaten varız. Devam eder ve yükselirse ondan sonrası tek kelimeyle afet olur zaten. Normal ölçülerin 5-6 katı yağmur yağdı. 14 Temmuz'un bir üç katı daha fazla yağmur yağdı. Ve sürecek. 14 temmuz'da az olmuştu. Bunda süre uzun. Devam ettiği müddetçe sabırla beklemekte fayda var. Ulaşamadığımız ilçe yok. Nüfusumuzun yoğun olduğu zamandayız, şehirde iki milyon vatandaşımız var. Karadeniz Sahil Yolu'nun kapalı olması ilk etapta telafisini gidermemiz gereken bir alan. Yaklaşık 500 bin kişi vardır. Çünkü fındık mevsiminde, fındığı da vurdu. Tonlarca fındık derelere denize karıştı."