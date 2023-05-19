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Selin Ciğerci bikinili pozunu yayınladı! Takipçisinden gelen "Sonuçta erkeksin" yorumuna cevap gecikmedi!

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden biri olan ve aynı zamanda birçok güzellik merkezinin sahibi olan Selin Ciğerci, bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Fenomen isme bir takipçisinden "Sonuçta erkeksin" yorumu geldi. Ciğerci'den ise cevap gecikmedi!

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  • Selin Ciğerci bikinili pozunu yayınladı! Takipçisinden gelen "Sonuçta erkeksin" yorumuna cevap gecikmedi!

    Hem sosyal medya fenomeni olan hem de 33 güzellik merkezi bulunan iş insanı Selin Ciğerci, Instagram hesabından bikinisiyle bir video yayınladı. Gönderinin altına bir kullanıcıdan gelen yoruma, Ciğerci jey hızıyla yanıt verdi.
  • Selin Ciğerci bikinili pozunu yayınladı! Takipçisinden gelen "Sonuçta erkeksin" yorumuna cevap gecikmedi!

    Instagram hesabında 4.4 milyon takipçisi olan Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından bikinili görüntüleri sevenlerinin beğenisine sundu. Sık sık olumsuz yorumlar alan isim, bu sefer gelen yoruma kayıtsız kalamadı.
  • Selin Ciğerci bikinili pozunu yayınladı! Takipçisinden gelen "Sonuçta erkeksin" yorumuna cevap gecikmedi!

    Selin Ciğerci, kendisinin gönderisine "Sen erkeksin" yazan bir sosyal medya kullanıcısına çok geçmeden yanıt verdi.
  • Selin Ciğerci bikinili pozunu yayınladı! Takipçisinden gelen "Sonuçta erkeksin" yorumuna cevap gecikmedi!

    Selin Ciğerci, sosyal medya hesabından bu pozunu yayınlayarak altına: "Seda abla ile sohbet edenler burada mı?" notunu düştü.
  • Selin Ciğerci bikinili pozunu yayınladı! Takipçisinden gelen "Sonuçta erkeksin" yorumuna cevap gecikmedi!

    Fenomen ismin paylaşımının altına bir sosyal medya kullanıcısı tarafından: "Sonuçta erkeksin. İstersen bin tane ameliyat geçir Allah seni erkek olarak yarattı. Boşuna kadın gibi poz verme." şeklinde bir yorum geldi.
  • Selin Ciğerci bikinili pozunu yayınladı! Takipçisinden gelen "Sonuçta erkeksin" yorumuna cevap gecikmedi!

    Yapılan yoruma Selin Ciğerci'den jet hızında cevap geldi. Ünlü fenomen yorumu: "Kıskandın mı bebeğim sen beni? Çok belli etmişsin haberin olsun." şeklinde yanıtladı.
  • Selin Ciğerci bikinili pozunu yayınladı! Takipçisinden gelen "Sonuçta erkeksin" yorumuna cevap gecikmedi!
  • Selin Ciğerci bikinili pozunu yayınladı! Takipçisinden gelen "Sonuçta erkeksin" yorumuna cevap gecikmedi!
  • Selin Ciğerci bikinili pozunu yayınladı! Takipçisinden gelen "Sonuçta erkeksin" yorumuna cevap gecikmedi!
  • Selin Ciğerci bikinili pozunu yayınladı! Takipçisinden gelen "Sonuçta erkeksin" yorumuna cevap gecikmedi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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