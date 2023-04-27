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Haberler Magazin Selin İmer: Birbirimize alışıyoruz - Magazin haberleri
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Selin İmer: Birbirimize alışıyoruz

Mustafa Ceceli - Selin İmer çifti, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazda kurtarılan ailesini kaybetmiş bir köpeği sahiplenmişti. Bebek'te köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülenen İmer, "Köpeğim ile birlikte güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Ona yürüyüş yaptırıyorum aynı zamanda eğitimleri devam ediyor. Çok şeker birbirimize alışıyoruz yavaş yavaş" diye konuştu

Selin İmer: Birbirimize alışıyoruz - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mustafa Ceceli'nin eşi Selim İmer, Bebek'te görüntülendi. 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde enkazdan kurtarılan ailesini kaybetmiş bir köpeği sahiplenen İmer, köpeği ile yürüyüş yaptı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selin İmer, "Köpeğim ile birlikte güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Ona yürüyüş yaptırıyorum aynı zamanda eğitimleri devam ediyor. Çok şeker birbirimize alışıyoruz yavaş yavaş" dedi.

Eşi Mustafa Ceceli'nin yoğun tempoda çalıştığını söyleyen Selin İmer, "Mustafa'nın çalışmaları devam ediyor, fırsat buldukça da kısa süreli tatiller ile kendimize vakit ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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