        Selma Konak'tan duygulandıran Volkan Konak paylaşımı: Sensizlik büyük mesele Volkan'ım

        Selma Konak: Sensizlik büyük mesele Volkan'ım

        Sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak'ın eşi duygusal bir paylaşımda bulundu; "Sensizlik büyük mesele"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 11:27 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:27
        "Sensizlik büyük mesele"
        Volkan Konak, 31 Mart 2025'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

        Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Volkan Konak, ailesi tarafından anılmaya devam ediyor. Merhum şarkıcının eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

        Volkan Konak'ın gözyaşları içinde şarkı söylediği bir videoyu yayımlayan Selma Konak; "Sensizlik büyük mesele Volkan'ım" ifadelerini kullandı.

