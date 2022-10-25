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Haberler Magazin Sema Şimşek'ten Sinem Üretmen'e veda: İsyan etmiyorum, çok üzgünüm - Magazin haberleri
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Sema Şimşek'ten 'Sinem Üretmen' paylaşımı

Eski manken Sema Şimşek, dün yaşamını yitiren meslektaşı Sinem Üretmen'e sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile veda etti

Sema Şimşek'ten Sinem Üretmen'e veda: İsyan etmiyorum, çok üzgünüm - Magazin haberleri
"İsyan etmiyorum, çok üzgünüm"
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HABERTURK.COM

90'lı yılların ünlü mankeni Sinem Üretmen, dün hayatını kaybetti. Acı haberi Deniz Pulaş, duyurdu. Üretmen'in fotoğrafını paylaşan Pulaş, "Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağım Sinem..." dedi.

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Sinem Üretmen'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Eski manken Sema Şimşek de meslektaşına sosyal medyadan veda etti.

"GÜZEL BİR İNSAN DAHA GİTTİ HAYATIMDAN..."

Duygusal bir yazı kaleme alan Şimşek, "Gerçekten güzel kalpli insanların bu hayattan gitmeleri büyük adaletsizlik. İsyan etmiyorum. Bu kadar kendi halinde, dedikodudan uzak, varsa zerre zararı, sadece kendine olan güzel bir insan daha gitti hayatımdan. Yıllardır görüşemiyor olsak da orada ve mutlu olduğunu bilmek yetiyordu. Bitmiyordu vedalar, bitmeyecek de... Çok üzgünüm. Yolun ışık olsun Sinem'im..." satırlarını yayınladı.

"BAMBAŞKA BİRİYDİ"

Üzüntüsünü dile getiren Metin Arolat da, "Canım Sinem’im de bu dünyayı terk etmiş... Birçok reklam filminde birlikte çalıştık ve hatta 96 senesinde benim 'Aşk Yakar' şarkım için zamanının çok ötesinde bir klip çekmiştik. Bambaşka biriydi, tanıdığım en şahsına münhasır, en eğlenceli tatlı insanlardan biri idi... Seni hep çok özlemle, çok sevgiyle anacağım canım Sinem’im... Yattığın yer seni incitmesin. Tanıyan, seven herkese başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini paylaştı.

"ÇOK ERKEN GİTTİN"

Neşe Erberk ise, "Çok, çok üzgünüm sevgili Sinem... Allah kızlarına ve tüm sevdiklerine sabır versin. Çok erken gittin. Acı kaybımız..." mesajını yayınladı.

SİNEM ÜRETMEN HAKKINDA

Sinem Üretmen, 1 Ocak 1971'de doğdu. 1994 yapımı 'Bir Sonbahar Hikayesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998'de ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı. Sinem Üretmen, Burak Kut'un 'Bebeğim' ve 'Demet Sağıroğlu'nun 'Kınalı Bebek' kliplerinde de oynadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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