Sembol haline gelen fotoğraftaki denizci öldü

Fotoğraf dünyanın birçok yerindeki sergilerde yer aldı.

2. Dünya Savaşı'nın bitişinin kutlandığı New York'ta bir hemşireyi öperken çekilen fotoğrafı sembol olan denizci George Mendonsa, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Mendonsa'nın kızı Sharon Molleur, babasının nöbet geçirdikten sonra Pazar günü kalbinin durduğunu söyledi.

14 Ağustos 1945'te, Japonya'nın teslim olduğunu açıklamasıyla birlikte Amerika'da savaşın bitişi kutlanmıştı.

2. Dünya Savaşı'nın bitişinin sembollerinden biri haline gelen fotoğrafta denizci Mendonsa, 21 yaşındaki hemşire Greta Zimmer Friedman'ı dudağından öperken görülüyor.

Friedman, 2016'da 92 yaşındayken hayatını kaybetti. Ölmeden önce, 60 yaşına kadar fotoğraftaki kadının kendisi olduğunun farkına varmadığını söylemişti.

Fotoğrafı, Life dergisi için Times Meydanı'ndaki kutlamaları fotoraflayan Alfred Eisenstadt tarafından çekildi. Eisenstadt, fotoğraftaki denizci ve hemşirenin kimliğini o dönem açıklamamıştı.

Kimilerine göre fotoğraf, 2. Dünya Savaşı'nın bitişini kutlayan insanların coşkusunu sembolize ederken, kimilerine göre ise "sokak ortasında cinsel tacizin belgelenmesi."

Çünkü Mendonsa ve Friedman, kutlamalar sırasında tanışmıyorlardı.

Fotoğrafçı Eisenstadt, denizcinin caddede koşarak gördüğü kadınları öptüğünü, kendisinin de en güzel kareyi yakalamak için bu esnada fotoğraf makinesiyle denizciyi takip ettiğini söylemişti.

Friedman, fotoğraftakinin kendisi olduğunu fark ettikten sonra verdiği bir röportajda, "Öpüşme gibi değildi. Sadece zaferi kutlayan biriydi. Romantik bir olay değildi" demişti.

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