Semih Saygıner, Güney Kore'de 2. oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDiğer

Semih Saygıner, Güney Kore'de 2. oldu

LG Cup 3 Cushion Masters, 5-8 Eylül tarihlerinde Güney Kore'nin Seul şehrinde Starfield Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi

Semih Saygıner

Dünya klasmanının ilk 6 sporcusu, 2 wild card ve 8 koreli sporcunun davetli olduğu şampiyonaya milli sporcular Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, dünya klasmanından katıldılar. Toplamda 210 bin Dolar ödülün dağıtıldığı LG Cup Masters'da Tayfun Taşdemir 3'üncü olurken, Semih Saygıner ise final maçında Koreli sporcu Cho M.W'ya mağlup olarak turnuvayı 2'nci tamamladı. Şampiyonayı Koreli sporcu Cho M.W kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İrem Karamete'den bronz madalya
DİĞERİrem Karamete'den bronz madalya
Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası sona erdi
DİĞERÜmitler Tekvando Şampiyonası sona erdi
Karate 1 Premier Lig'de 3 madalya
DİĞERKarate 1 Premier Lig'de 3 madalya
Badmintonda 3 madalya
DİĞERBadmintonda 3 madalya
Mete Gazoz çeyrek finalde elendi
DİĞERMete Gazoz çeyrek finalde elendi
Ümit milli tekvandoculardan 2 madalya
DİĞERÜmit milli tekvandoculardan 2 madalya
Ramil Guliyev, Elmas Lig'de 2'nci oldu
DİĞERRamil Guliyev, Brüksel'de 2'nci oldu
Ferhat Can Kavurat, Avrupa şampiyonu oldu
DİĞERFerhat Can Kavurat, Avrupa şampiyonu!
Evren Çağıran çeyrek finalde elendi
DİĞEREvren Çağıran çeyrek finalde elendi
Ümit Milli Takım'dan 3 madalya
DİĞERÜmit Milli Takım'dan 3 madalya

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X