Semih Ürgün kimdir? Semih Ürgün'ün ölüm nedeni nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ekmek Teknesi dizisinde Vefa Efendi karakterini canlandıran Semih Ürgün'den kötü haber geldi.
SEMİH ÜRGÜN'İN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?
Semih Ürgün bir süredir kanser tedavisi gördüğü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sanatçı, yarın İstanbul Kuzguncuk Camii’nde cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
SEMİH ÜRGEN KİMDİR?
2002 yılında Ekmek Teknesi'nde fırını bekleyen deli rolünü oynayan Talat Semih Ürgün en son Heredot Cevdet Saati'nde Vefa Efendi karakterini canlandırmıştı. Ürgün Kurtlar Vadisi'nde de rol almıştı.
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