Semizotunun Müthiş Faydaları - Semizotu Neye İyi Gelir, Faydaları ve Zararları Neler?
Kolay şekilde yetişen ve birçok yörede adı geçen semizotu, sağlık açısından bakıldığında oldukça faydalıdır. Üretimi tohumla gerçekleşen semizotunun kirli ve kumlu toprakta verimli olarak büyümesi yaygındır. Bu nedenle pazardan, marketten ya da manavdan alınan semizotlarının tüketim öncesinde iyi yıkanması önemlidir. Peki semizotu faydaları neler?
Yaz mevsimlerinde sofraların baş tacı olan semizotu, besin değerleri açısından oldukça zengindir ve sıcak ortamları sever. Saksıda kolayca yetiştirilebilen bu otun pişirilmesi ve çiğ şekilde pişirilmesi yaygındır. Kalorisi bir hayli düşük olan semizotunun salata ve turşularda yoğun şekilde kullanıldığı bilinir. Peki semizotu hamilelikte faydalı mı? Bu dönemde kullanılması doğru mu? Bu yazıda semizotu ile ilgili tüm merak ettiklerinizi bulabilirsiniz…
SEMİZOTU NEDİR?
Semizotu, yeşil yapraklı bir bitki türüdür. Sağlıklı ve dengeli beslenme listelerinin olmazsa olmazı olan semizotu, çoğunluklu pürüzsüz ve düz yapısıyla öne çıkar. Yeşil rengiyle güzel bir estetik sunan semizotu; antitümoral, antiülser, antimikrobiyal ve antiaging etkileriyle öne çıkar. İçindeki yoğun mineral ve vitamin değerleri sayesinde süper besin olarak nitelendirilir. 43 gram semizotunda birçok vitamin ve mineral bulunur. Bu bilgiden hareketle düzenli tüketilen semizotunun birçok faydası olduğunu söylemek mümkündür.
SEMİZOTU FAYDALARI
Semizotu faydaları şunlardır;
SEMİZOTU ZARARLARI
Semizotu zararları çoğunlukla baskın değildir. Ancak fazla tüketiminde böbrek taşı oluşumuna neden olduğu konusunda bazı düşünceler vardır. Ayrıca her bitkisel üründe olduğu gibi semizotunda da alerjik reaksiyon riski öne çıkar. Bunun yanında mide sorunları yaşayan kişilerin ölçüsüz semizotu tüketmesi durumunda ishal sorunları oluşabilir.
SEMİZOTU HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
Semizotu hangi hastalığa iyi gelir? Yaz aylarının aranan ismi olan semizotu, özellikle iltihap şikayeti olanların yardımcısıdır. İçinde yoğun miktarda bulunan A vitaminiyle bağışıklığı güçlendirmeye destekçidir. Diyabet sorunlarını önlemeye yardımcı olurken diş eti kanaması yaşayanların sorununu hafifletebilir. Böyle bir sorun yaşıyorsanız birkaç yaprak semizotu çiğneyebilirsiniz.
SEMİZOTU HAMİLELİKTE FAYDALI MI?
Peki semizotu hamilelikte faydalı mı? Anne adayları için her açıdan dengeli beslenilmesinin gerektiği hamilelik dönemi, semizotu tüketiminin uygun olduğu bir aralıktır. Bu otun içinde kalsiyum, demir, karbonhidrat, protein ve fosfor gibi besin değerleri bolca bulunur. Ayrıca gebelik döneminde ihtiyaç duyulan A, B1, B2, B6 ve C vitaminleri de semizotu tüketimiyle alınabilir. Bu vitamin ve mineral değerleri, annenin sağlığının yanı sıra bebeğin gelişimi için de önemlidir. Ancak hamile kadınların semizotu tüketiminde aşırıya kaçmaması bilhassa kritiktir.
SEMİZOTU CİLDE FAYDALARI
Semizotu cilde faydaları çok sayıdadır. Cilt sağlığını korumak ve leke önleyici tedavi uygulamak gibi amaçları olanların sağlıklı beslenmesi önemlidir. Semizotu da burada devreye girerek bu tedavileri başarıyla destekler. Ayrıca semizotunun lapa formuna getirilerek cilde lokal şekilde uygulanması da mümkündür. Bu şekilde uygulandığında sivilce problemi olanlara iyi gelebilir. Ayrıca arı sokması gibi durumlarda da etkilidir.
SEMİZOTUNDA HANGİ VİTAMİN VAR?
Peki semizotunda hangi vitamin var? Bağışıklığı güçlendiren ve hastalıklara karşı iyi bir destekçi olan semizotunun içinde A vitamini yoğun miktardadır. Ayrıca B grubu ve C sınıfı vitaminler de semizotunda zengin oranda bulunur. Bunun yanı sıra semizotu, iyi bir Omega- 3 kaynağıdır.