Semra Özal, ölümünün 28. yılında anılan eşi Turgut Özal'ı anlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Semra Özal, ölümünün 28. yılında anılan eşi Turgut Özal'ı anlattı: Ona olan özlemi anlatmak çok zor

Semra Özal, eşi 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatına ilişkin, "Evde bir doktor olsaydı, düştüğü anda müdahale edebilseydi belki kurtarılabilirdi. Bir devlet liderinin sağlının nasıl korunacağına dair bir mantalite henüz oluşmamıştı." dedi.

Semra Özal, ölümünün 28. yılında anılan eşi Turgut Özal'ı anlattı: Ona olan özlemi anlatmak çok zor
Semra Özal, ölümünün 28. yılında anılan eşi Turgut Özal'ı anlattı
0:00 / 0:00
AA

Semra Özal da Türk siyasi hayatının en renkli isimlerinden biri olan eşi Turgut Özal kadar renkli bir kişiliğe sahipti. Türkiye ilk kez "First Lady" tanımını onunla öğrendi.

Turgut Özal'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Semra Özal, eşini, son anlarını, ölümünün 28. yılında AA muhabirine anlattı.

Semra Özal, 39 yıl aynı yastığa baş koyduğu Turgut Özal'ın, Türkiye'nin bir dönemine damgasını vurduğunu söyledi.

Turgut Özal ile aynı yerde çalıştıklarını, bu şekilde tanışıp evlendiklerini aktaran Özal, "Turgut Özal, çok iyi bir insan, çok iyi bir eş ve de çok iyi bir babaydı. Hiç kimseyi kırmazdı, çok yumuşak huylu, anlayışlı bir insandı. Çok sevecendi, çocuklar ondan çok benden çekinirdi." diye konuştu.

Turgut Özal'ın yoğun çalışmasına rağmen eve pek iş getirmediğini anlatan Semra Özal, bazen vatandaş olarak kendisinin de fikirlerini sorduğunu kaydetti.

Eşinin son derece hoşgörülü olduğunu dile getiren Özal, "Medyada kendisine yönelik eleştirilere hiç aldırmıyordu. Hatta eleştirilere o kadar açıktı ki kendisi ile ilgili karikatürlerin orijinallerini isteyip, duvarına asardı." dedi.

Kendisinin ön planda olmasının eşini hiç rahatsız etmediğini belirten Özal, "Hatta beni hep desteklerdi. 'Eleştirilere aldırma, bildiğin yolda ilerle' derdi." şeklinde konuştu.

"SİYASETE GİRMESİNİ İSTEMEZDİM"

Geriye dönme fırsatı olsa eşi Turgut Özal'a siyasete girmemesi yönünde telkinde bulunmak isteyeceğini belirten Özal, "Siyaset çok zor ve nankör. Yaptığınız iyi şeyler de gün geliyor inkar ediliyor. Çocuklarım veya torunlarımın da siyasete girmesini istemem, eğer bana sorarlarsa." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllar geçtikçe eşine olan özleminin arttığını vurgulayan Özal, şunları ifade etti:

"Yokluğunda kendimi boşlukta hissediyorum. Ona olan özlemi anlatmak çok zor. Çok büyük bir boşluk. Türk halkının büyük bir bölümü yaşarken de onun kıymetini bildi, gereken değeri verdi. Ancak bir kısmı öldükten sonra onu anladı ve takdir etti. Şimdi daha iyi tahlil ediyorlar değerini. Eğer biraz daha yaşasaydı kafasındaki Türkiye'ye yönelik planlarını hayata geçirirdi. Çok çalışkandı. Geç saatlere kadar uyumaz çalışırdı. Belki bir nebze de bu yüzden sağlığını ihmal etti. Yemek yemeyi çok severdi, ona zarar verecek ağır yiyecekleri bazen saklardım ama ne yapar eder onu bulur yine de yerdi."

ÖZAL'IN SON ANLARI

Eşinin son gününde yaşananları anlatan Özal, "O son gün ben kahvaltı hazırlıyordum, o da spor yaparken birden düştü, geldiler apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılamadı. Ambulans beklenmedi, arabaya kondu. Bahçede bir ambulans vardı ama mostralık duruyordu. Ne şoförü vardı ne de çalışıyordu. Hastanede gerekli müdahalenin yapıldığını da sanmıyorum. Hatta 'Özal geliyor' denince ziyarete geldiğini sanmışlar. Ben de arkadan araba ile takip ettim. Evde bir doktor olsaydı, düştüğü anda müdahale edebilseydi belki kurtarılabilirdi. Bir devlet liderinin sağlının nasıl korunacağına dair bir mantalite henüz oluşmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Ölümünden 19 yıl sonra 2012'de "cinayet sonucu öldüğü" yönündeki iddialar nedeniyle otopsi yapılması için eşinin mezarının açıldığını hatırlatan Özal, "Ölüm nedeni ile ilgili iddialardan sonra tekrar mezarı açıldı ve tahlil yapıldı. Maalesef zehir bulundu ama nasıl verildi, kim verdi bilenemediği için o konu öylece kaldı." dedi.

"SUİKAST GİRİŞİMİNİ O GÜNDEN SONRA BİR DAHA AİLE İÇİNDE KONUŞMADI"

Eşinin Anavatan Partisi'nin 18 Haziran 1988'de Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Olağan Kongresi'nde uğradığı silahlı saldırıya değinen Semra Özal, "Suikast girişiminde de bir sonuç alınamadı, bir kişi yakalandı ama arkası gelmedi çünkü o bir kişinin yapacağı iş değildi. O suikast girişimini o günden sonra bir daha aile içinde konuşmadı. Görüntüleri tekrar tekrar izledi ama bize yansıtmadı." diye konuştu.

Semra Özal, bir zamanlar çok ilgi gören ve ilk kez eşinin başlattığı "İcraatın İçinden" programının yapılan hizmetlerin anlatılması için hayata geçirildiğini dile getirerek, "Turgut Özal'ın elinde sürekli kalem bulunması da onun alameti farikasıydı." ifadesini kullandı.

"VAKFA ALMADIKLARIMIZ ALEYHİMİZDE KONUŞMAYA BAŞLADI"

Özal, ambleminden dolayı "Papatyalar" olarak anılan Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı'na da değinerek, vakfın çok önemli hizmetlerde bulunduğunu ancak haksız eleştiriler aldığını kaydetti.

Semra Özal, şöyle konuştu:

"Vakfa almadıklarımız aleyhimizde konuşmaya başladı. Malta Köşkü'nde yaptığımız gecede çok önemli miktarda yardım toplandı, o geceye katılamayanlar kıskançlıktan bir sürü laf uydurdu ama onlara hiç kulak asmadık. Oysa vakıf birçok başarılı iş yaptı, maddi durumu iyi olmayan çocukları okuttu, hastaları tedavi ettirdi, köyleri dolaştı sağlık taramaları yaptı. En önemlisi de resmi nikahı olmayan kadınların bu haklarını elde etmesini sağladı. Köy köy gezip, toplu nikah törenleri yaptı. Hatta bu çalışmamız nedeniyle Amerika'dan bile taltif edildik."

Siyasi hayattan çekildikten sonra da dostlarının ilgisinin devam ettiğini anlatan Semra Özal, hepsinin çok vefalı çıktığını, sürekli ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyardı: Elimde yetki var, iptal ederim acımam! - HABERLER
GÜNDEMBakan Soylu: Elimde yetki var, acımam!
Adalet Bakanlığı CTE sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı CTE İKM sonuçları 2021 açıklandı mı?
GÜNDEMAdalet Bakanlığı CTE sonuçları açıklandı mı?
DEFİNE AVCILARI! Son dakika: Belgrad Ormanı'nda define avı!
GÜNDEMBelgrad Ormanı delik deşik!
Hafta sonu kafeler açık mı, paket servis mi? Kafeler ve restoranların çalışma saatleri nedir?
GÜNDEMHafta sonu kafeler açık mı, paket servis mi?
Ramazan Bayramı'nda yasak var mı 2021? Bayramda yasak olur mu, tam kapanma mı olacak?
GÜNDEMRamazan Bayramı'nda yasak var mı?
Covid-19 öncesi normale dönüş ne zaman?
GÜNDEMCovid-19 öncesi normale dönüş ne zaman?
Seyahat İzin Belgesi nasıl ve nereden alınır? Mesaj, SMS, E-Devlet ile seyahat izin belgesi başvuru alma
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi nasıl alınır?
YÖK'ten büyük adım! Yürürlüğe girdi - Haberler
GÜNDEMYÖK'ten büyük adım! Yürürlüğe girdi
İl il risk haritası 17 Nisan! Türkiye il il risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli ille
GÜNDEMTürkiye koronavirüs risk haritası
AŞI RANDEVU AL: Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? Telefon ve e-Devlet MHRS aşı randevu alma
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?