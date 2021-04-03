

Müzik sektöründe muazzam bir rekabet var. Bu rekabet ortamı sizi hiç korkutuyor mu; şimdiye kadar işinizle ilgili umutsuzluk ya da hayal kırıklığı yaşadığınız zamanlar oldu mu?

Her yerde rekabet var, sadece müzikte değil. Ayrıca rekabet kişiyi güçlendirir ama yeter ki o rekabet onursuz olmasın. Şimdiye kadar işimle ilgili hayal kırıklıkları yaşadım. Çünkü acemi ve şaşkındım. Bu piyasada ayakta kalmanın zorluklarını o hayal kırıklıklarıyla aştım.