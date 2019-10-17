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Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm fragmanları yayınlandı!

Çarşamba ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz aldığı reytinglerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Fragmanda Nefes'in Tahir'e "Bugün değil ama bir gün sen benden sıkılır mısın?" demesi izleyicilerin akıllarında soru işareti uyandırıyor.

Sen Anlat Karadeniz

Atv'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 60. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Fragmana damga vuran sahne ise Esma ile Ali'nin evlenmesi. İşte bu akşam ekranlara gelecek bölümün fragmanları ve son bölüm özeti...

 

SEN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜM ÖZETİ
Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır. Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.

SEN ANLAT KARADENİZ 60. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Ali'yi kaybettik!"

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.

SEN ANLAT KARADENİZ 60. BÖLÜM 1. FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 60. BÖLÜM 2.FRAGMANI

 

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