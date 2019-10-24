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Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm fragmanı

Sen Anlat Karadeniz'in 61. bölümünün yayınlanmasının ardından dizinin izleyicileri tarafından 62 bölüm fragmanı merak edilmeye başladı. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? Sen Anlat Karadeniz'in dün akşam yayınlanan 61. son bölümünde neler yaşandı? 62 bölüm fragmanı

Sen Anlat Karadeniz

Sen Anlat Karadeniz'in dün akşam ekranlara gelen yeni bölümünün ardından 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Tahir Nefes'e bir itirafta bulunuyor. İşte Sen Anlat Karadeniz'in dün akşam yayınlanan 61. son bölümünde özeti ve 62 bölüm fragmanı...

 

SEN ANLAT KARADENİZ 61. BÖLÜM ÖZETİ

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.

 

SEN ANLAT KARADENİZ 62. BÖLÜM FRAGMANI

 

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