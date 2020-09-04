Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı

Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı yeni bölümünde Serkan ile Eda ayrılıyor. Serkan, Eda'nın peşine düşüyor ve bir çiçek bahçesinde buluyor. Sen Çal Kapımı 9. yeni bölüm fragmanı...

SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda’yı suçladı, Eda “ Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. Şimdi Eda’sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan’a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda’ya “geri gel” diyemiyor.

Ferit, Serkan’la Eda’nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin’e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor.

Bu sırada Serkanlar’ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor…