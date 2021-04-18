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Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak? Final yapan Sen Çal Kapımı 2. sezon tarihi açıklandı mı?

Başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi, bu akşam ilk sezonunun finalini yaptı. Oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin ilk sezon finalinin ardından gözler yeni sezon tarihine çevrildi. Peki şimdiden merakla araştırılan Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak? F

Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman başlayacak? Final yapan Sen Çal Kapımı 2. sezon tarihi açıklandı mı?

Yayınlandığı günden beri büyük bir ilgiyle izlenen romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı, 39. yeni bölümüyle bu akşam ilk sezon finali yaptı. Peki gözlerin çevrildiği Sen Çal Kapımı 2. sezon tarihi açıklandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Eda ve Serkan yaşadıkları tehlikeye rağmen dilek kutusunda şanslarını denemeye devam ederler. Serkan hastalığından bahsetmeden hayatın tadını çıkartmak isterken kimse ondaki bu değişikliğe bir anlam verememektedir.

Serkan ve Eda sarı karavanlarında farklı bir yaşam tarzı deneyimlerler. Serkan’ın bu beklenmedik kararları Eda’nın da aklını karıştırmaktadır. Hayallerindeki karavanda sevdiği adamla hayatı dolu dolu yaşarken onları bekleyen tehlikenin farkında değildir. Başlarına gelen son olay Serkan’ın sırrının ortaya çıkmasına neden olacak mıdır?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Bu akşam 39. yeni bölümüyle ilk sezon finalini yapan Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonuna Eylül ayında başlaması bekleniyor. Dizinin yayıncısı Fox TV, #YenidenBulaşacağız etiketiyle yeni sezonun müjdesini verdi.

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