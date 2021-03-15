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Yılmaz Erdoğan'ın aynı adlı oyunundan beyazperdeye uyarlanan 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?'den teaser yayınlandı. Ecem Erkek, Yılmaz Erdoğan, Devrim Yakut, Merve Dizdar gibi isimlerin yer aldığı film, 9 Nisan'da Netflix'te yayınlanacak.

Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Zerrin Sümer, Sinan Bengier, Salih Kalyon, Altan Erkekli, Bican Günalan, Gürdal Tosun gibi isimlerin yer aldığı, ilk olarak 23 Ocak 1999'da seyircinin karşısına çıkan ve sonrasında yüzlerce kez sahnelenip 1 milyon üzerinde seyirci tarafından izlenen Yılmaz Erdoğan imzalı oyun Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?'nün film uyarlaması, 9 Nisan'dan itibaren izleyiciyle buluşacak.

Pandemi öncesi Ekim 2020'de sinemalarda vizyona girmesi planlanan BKM yapımı filmin yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu otururken, kadrosunda Ecem Erkek, Yılmaz Erdoğan, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar, Ushan Çakır, Bülent Çolak, Bora Akkaş gibi oyuncular yer alıyor.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı aynı isimli oyun, ülkenin yıllar içerisinde geçirdiği değişimi arka plana koyarak üstün zekalı bir kadın olan Gülseren'in hikâyesini anlatıyordu.